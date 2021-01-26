***PEGYO* *ETILR* *MRGYO* *EMKEL* *ODAS* *DGKLB* *ENJSA* *ACSEL* *CASA* *POLHO* *PETKM* *SKTAS* *YKBNK* *TMSN* *ZOREN* *KUYAS* *SNGYO* *GEDIZ* *YGYO* *RYGYO*
26.01.2021 15:01
***PEGYO******ETILR******MRGYO******EMKEL******ODAS******DGKLB******ENJSA******ACSEL******CASA******POLHO******PETKM******SKTAS******YKBNK******TMSN******ZOREN******KUYAS******SNGYO******GEDIZ******YGYO******RYGYO******TUKAS******SKBNK******KFEIN******HDFGS******TEKTU******SISE******KERVN******EKIZ******SERVE******SEYKM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler ACSEL, CASA, DGKLB, EKIZ, EMKEL, ENJSA, ETILR, GEDIZ, HDFGS, KFEIN, KERVN, KUYAS, MRGYO, ODAS, PEGYO, PETKM, POLHO, RYGYO, SERVE, SEYKM, SNGYO, SKTAS, SKBNK, TEKTU, TUKAS, TMSN, SISE, YKBNK, YGYO, ZOREN
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYI VE TICARET A.S. TREACSS00017 ACSEL E 1,684 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI CASA EMTIA PETROL KIMYEVI VE TÜREVLERI SAN. TIC. A.S. TREKRSS00014 CASA E 0,352 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI DOGTAS KELEBEK MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. TRAKLBMO91C0 DGKLB E 3.501,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. TREEKIZ00018 EKIZ E 1.000,000 TL. Nom