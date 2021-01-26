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GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PEGYO* *ETILR* *MRGYO* *EMKEL* *ODAS* *DGKLB* *ENJSA* *ACSEL* *CASA* *POLHO* *PETKM* *SKTAS* *YKBNK* *TMSN* *ZOREN* *KUYAS* *SNGYO* *GEDIZ* *YGYO* *RYGYO*

26.01.2021 15:01



***PEGYO******ETILR******MRGYO******EMKEL******ODAS******DGKLB******ENJSA******ACSEL******CASA******POLHO******PETKM******SKTAS******YKBNK******TMSN******ZOREN******KUYAS******SNGYO******GEDIZ******YGYO******RYGYO******TUKAS******SKBNK******KFEIN******HDFGS******TEKTU******SISE******KERVN******EKIZ******SERVE******SEYKM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )

Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler ACSEL, CASA, DGKLB, EKIZ, EMKEL, ENJSA, ETILR, GEDIZ, HDFGS, KFEIN, KERVN, KUYAS, MRGYO, ODAS, PEGYO, PETKM, POLHO, RYGYO, SERVE, SEYKM, SNGYO, SKTAS, SKBNK, TEKTU, TUKAS, TMSN, SISE, YKBNK, YGYO, ZOREN

Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYI VE TICARET A.S. TREACSS00017 ACSEL E 1,684 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI CASA EMTIA PETROL KIMYEVI VE TÜREVLERI SAN. TIC. A.S. TREKRSS00014 CASA E 0,352 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI DOGTAS KELEBEK MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. TRAKLBMO91C0 DGKLB E 3.501,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. TREEKIZ00018 EKIZ E 1.000,000 TL. Nom
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MAALT 254,20 42.125.911 % 10,00  
VAKFN 8,26 26.545.777 % 9,99  
KONTR 44,06 139.132.840 % 9,99  
LUKSK 44,04 5.907.205 % 9,99  
QNBFL 132,10 1.149.793 % 9,99  
daha fazla
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Dolar 7,3589 7,3637 % -0,55  
Euro 8,9441 8,9504 % -0,55  
Sterlin 10,0401 10,0904 % -0,50  
Frank 8,2443 8,2939 % -0,72  
Riyal 1,9546 1,9645 % -0,67  
daha fazla
16:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.857 1.857 1,23  
Altın Gr. 438 438 -3,69  
Cumhuriyet 2.908 2.952 -28,00  
Tam 2.895 2.968 -27,67  
Yarım 1.399 1.436 -13,38  
Çeyrek 702 718 -6,69  
Gümüş.Ons 25,50 25,53 0,16  
Gümüş Gr. 6,00 6,00 -0,04  
B. Petrol 55,88 55,88 0,20  
Seans Raporu 16:20
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