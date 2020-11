***PEGYO******ETILR******YESIL******KOZAL******MRGYO******GLYHO******TSGYO******ODAS******YYAPI******DGKLB******RAYSG******IHLAS******ISGSY******YGYO******ADESE******ALMAD******ASUZU******BSOKE******DOKTA******EGPRO******DENGE******KATMR******IHYAY******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusuİlgili Şirketler ADESE, MRGYO, ALMAD, ASUZU, BSOKE, BERA, DENGE, DGKLB, DOKTA, EGPRO, ETILR, GLYHO, IHLAS, IHYAY, ISGSY, KATMR, KOZAL, ODAS, PEGYO, RAYSG, TSGYO, YGYO, YYAPI, YESILSermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMAPAY SENEDI ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S. TREADSE00015 ADESE E 2.429.267,000 TL. Nom YASAKLANANPAY SENEDI MARTI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREMRGY00013 MRGYO E 4.833.320,000 TL. Nom YASAKLANANPAY SENEDI ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. TRAALYAG91A8 ALMAD E 991.562,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S. TRAASUZU91H4 ASUZU E 196.350,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI BATISÖKE SÖKE ÇIMENTO SANAYII T.A.S. TRABSOKE91F5 BSOKE E 300.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI BERA HOLDING A.S. TREKMBH00014 BERA E 100.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI DENGE YATIRIM HOLDING A.S. TREDNGH00016 DENGE E 1.181.416,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI DOGTAS KELEBEK MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. TRAKLBMO91C0 DGKLB E 7.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. TRADOKTS91G7 DOKTA E 0,631 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. TRAEGPRO91E8 EGPRO E 16.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. TREEIBG00017 ETILR E 44.828,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. TRAGLMDE91R3 GLYHO E 50.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI IHLAS HOLDING A.S. TRAIHLAS91D5 IHLAS E 6.460.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI IHLAS YAYIN HOLDING A.S. TREIHYA00015 IHYAY E 57.300,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREIGSY00019 ISGSY E 150.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI KATMERCILER ARAÇ ÜSTÜ EKIPMAN SANAYI A.S. TREKTMR00015 KATMR E 30.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. TREKOAL00014 KOZAL E 10.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ODAS ELEKTRIK ÜRETIM SANAYI TICARET A.S. TREODAS00014 ODAS E 0,600 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI PERA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAGLOBL91Q0 PEGYO E 20.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI RAY SIGORTA A.S. TRARAYSG91O8 RAYSG E 71.750,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TSKB GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRETSGY00016 TSGYO E 250.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI YESIL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAIHGYO91Q6 YGYO E 1.250.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI YESIL YAPI ENDÜSTRISI A.S. TRABROVA91S5 YYAPI E 1.000.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI YESIL YATIRIM HOLDING A.S. TREINFO00013 YESIL E 15.500,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890548BIST