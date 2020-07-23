***PEGYO* *GEREL* *OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
23.07.2020 09:04
***PEGYO******GEREL******OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [GEREL, OZRDN, PEGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861282
BIST
10:45119.120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 1.040,14
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.259
En Düşük
118.585
10:456,8489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8526
En Düşük
6,8309
10:457,9359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0090
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9440
En Düşük
7,9056
10:45412,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,59
|Açılış
|: 412,95
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
413,19
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|13,09
|17.040.871
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.540.354
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|117.176
|% 9,99
|
|KLNMA
|52,25
|4.816.039
|% 9,95
|
|FRIGO
|29,62
|1.387.134
|% 9,95
|
|KPHOL
|4,32
|169.625
|% -10,00
|
|DERAS
|5,61
|24.298.879
|% -8,93
|
|DENGE
|2,07
|213.251
|% -4,17
|
|KUTPO
|39,92
|13.887.659
|% -3,67
|
|LINK
|27,64
|1.949.086
|% -3,02
|
|ASELS
|34,46
|588.732.470
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,35
|383.497.058
|% -0,84
|
|ISFIN
|4,31
|344.223.353
|% 4,61
|
|KRDMD
|3,16
|147.222.487
|% 1,28
|
|IHLGM
|1,78
|143.137.502
|% 2,89
|
|EKGYO
|2,35
|383.497.058
|% -0,84
|
|ISFIN
|4,31
|344.223.353
|% 4,61
|
|IHLGM
|1,78
|143.137.502
|% 2,89
|
|KRDMD
|3,16
|147.222.487
|% 1,28
|
|GSDHO
|2,44
|113.272.300
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6872
|8,7307
|% -0,15
|
|Frank
|7,3449
|7,3892
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8208
|1,8300
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|4,69
|
|Altın Gr.
|413
|413
|0,68
|
|Cumhuriyet
|2.682
|2.704
|6,70
|
|Tam
|2.763
|2.775
|6,80
|
|Yarım
|1.341
|1.357
|3,40
|
|Çeyrek
|673
|680
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,82
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|5,01
|5,02
|-0,05
|
|B. Petrol
|44,47
|44,47
|0,19
|