***PEGYO* *GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***PEGYO******GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [PEGYO]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarMKK'nın talebi üzerine 20 Ekim 2022 tarihli açıklamamız ilgili şirket eklemesiyle, değişiklik olmaksızın yeniden yapılmaktadırŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin iştirakimiz Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de sahip olduğu payların tamamı olan 5.550.694 adet satış gerçekleştirdiğini duyurmuştur. Bunun neticesinde, birlikte hareket eden ortak olarak Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de dolaylı payımız kalmamış olup, doğrudan sahip olduğumuz payların şirket sermayesine oranı %6,19072 seviyesindedir. Bağlı ortaklığımız Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin söz konusu satış işlemine ve bu satış sonrası Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'deki son pay durumumuza ilişkin tablo aşağıda verilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)19/10/2022 0 5.550.694 5.550.694 14.376.182,6 8.825.488,6 % 10,0843 % 10,0843 % 6,19072 % 6,19072http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073406BIST