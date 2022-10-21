***PEGYO* *GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
21.10.2022 19:14
***PEGYO******GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [PEGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
MKK'nın talebi üzerine 20 Ekim 2022 tarihli açıklamamız ilgili şirket eklemesiyle, değişiklik olmaksızın yeniden yapılmaktadır
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin iştirakimiz Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de sahip olduğu payların tamamı olan 5.550.694 adet satış gerçekleştirdiğini duyurmuştur. Bunun neticesinde, birlikte hareket eden ortak olarak Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de dolaylı payımız kalmamış olup, doğrudan sahip olduğumuz payların şirket sermayesine oranı %6,19072 seviyesindedir. Bağlı ortaklığımız Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin söz konusu satış işlemine ve bu satış sonrası Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'deki son pay durumumuza ilişkin tablo aşağıda verilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
19/10/2022 0 5.550.694 5.550.694 14.376.182,6 8.825.488,6 % 10,0843 % 10,0843 % 6,19072 % 6,19072
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073406
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 33,78
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.952
En Düşük
3.888
18:0518,5798
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0270
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
18:0518,3038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0957
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3568
En Düşük
17,9901
18:05987,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 14,39
|Açılış
|: 987,67
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
989,49
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|12,98
|226.242.468
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|567.122.927
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|67.929.817
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.789.691
|% 10,00
|
|ETILR
|8,72
|89.129.729
|% -6,03
|
|ATSYH
|120,70
|4.008.261
|% -5,56
|
|SNKRN
|17,40
|2.381.564
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,88
|118.080.363
|% -4,56
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
|
|THYAO
|97,95
|5.836.967.169
|% -1,11
|
|SISE
|32,00
|3.555.097.170
|% 2,04
|
|TUPRS
|380,00
|3.311.801.198
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|SASA
|93,15
|3.145.764.311
|% 9,27
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|TSKB
|2,90
|1.132.588.211
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,96
|727.726.223
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,48
|2.758.604.131
|% -2,17
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5777
|18,5872
|% -0,11
|
|Euro
|18,2864
|18,3034
|% 0,52
|
|Sterlin
|20,8751
|20,9798
|% 0,22
|
|Frank
|18,5206
|18,6321
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9325
|4,9572
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|25,46
|
|Altın Gr.
|987
|987
|14,02
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.685
|6.810
|101,00
|
|Yarım
|3.257
|3.330
|50,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.664
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,19
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|0,27
|
|B. Petrol
|93,23
|93,23
|0,85
|