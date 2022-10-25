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***PEGYO* *GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

25.10.2022 09:43
***PEGYO* *GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***PEGYO******GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirketimiz, iştiraki olan Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de sahip olduğu payların tamamı olan 8.825.488 adet satış işlemini gerçekleştirmiştir. Bunun neticesinde, Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de herhangibir payımız kalmamış olup, sahip olduğumuz payların şirket sermayesine oranı %0 seviyesindedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
24/10/2022 0 8.825.488 8.825.488 8.825.488 0 % 6,19 % 6,19 % 0 % 0




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073775


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSPOR 4,95 240.855.407 % 10,00  
AGYO 8,36 18.073.058 % 10,00  
VKING 11,00 1.642.031 % 10,00  
FENER 68,35 111.890.875 % 9,98  
ISBIR 67,00 1.079.035 % 9,84  
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11:11 Alış Satış %  
Dolar 18,6070 18,6120 % 0,16  
Euro 18,3630 18,3704 % 0,21  
Sterlin 20,9781 21,0833 % 0,30  
Frank 18,5046 18,6161 % -0,00  
Riyal 4,9368 4,9615 % 0,08  
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11:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.647 1.647 -2,52  
Altın Gr. 985 985 -1,57  
Cumhuriyet 6.637 6.738 -40,00  
Tam 6.636 6.738 -31,00  
Yarım 3.233 3.290 -15,00  
Çeyrek 1.622 1.646 -8,00  
Gümüş.Ons 19,08 19,11 -0,14  
Gümüş Gr. 11,40 11,42 -0,09  
B. Petrol 90,56 90,56 -0,65  
Seans Raporu 11:11
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