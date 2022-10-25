***PEGYO* *GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
25.10.2022 09:43
***PEGYO******GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz, iştiraki olan Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de sahip olduğu payların tamamı olan 8.825.488 adet satış işlemini gerçekleştirmiştir. Bunun neticesinde, Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de herhangibir payımız kalmamış olup, sahip olduğumuz payların şirket sermayesine oranı %0 seviyesindedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
24/10/2022 0 8.825.488 8.825.488 8.825.488 0 % 6,19 % 6,19 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073775
BIST
11:133.996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 18,06
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.003
En Düşük
3.979
11:1318,6135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0306
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
11:1318,3726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0409
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4498
En Düşük
18,2850
11:13985,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,58
|Açılış
|: 985,75
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
982,68
BIST En Aktif Hisseler11:11
|TSPOR
|4,95
|240.855.407
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|18.073.058
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|1.642.031
|% 10,00
|
|FENER
|68,35
|111.890.875
|% 9,98
|
|ISBIR
|67,00
|1.079.035
|% 9,84
|
|PENTA
|63,80
|59.168.159
|% -9,95
|
|CONSE
|7,38
|209.552.222
|% -9,89
|
|YEOTK
|48,80
|55.528.670
|% -8,27
|
|GESAN
|145,00
|349.884.820
|% -8,23
|
|SMRTG
|65,20
|111.179.033
|% -7,97
|
|THYAO
|100,80
|1.974.075.542
|% 1,31
|
|SASA
|106,30
|1.003.898.979
|% 6,30
|
|EREGL
|30,84
|808.913.889
|% 1,18
|
|YKBNK
|9,55
|782.115.803
|% 1,92
|
|EKGYO
|4,70
|764.710.435
|% 1,51
|
|EKGYO
|4,70
|764.710.435
|% 1,51
|
|TSKB
|3,06
|372.080.508
|% 5,52
|
|SKBNK
|2,07
|235.254.219
|% 4,55
|
|YKBNK
|9,55
|782.115.803
|% 1,92
|
|ADESE
|1,26
|72.079.817
|% -3,08
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6070
|18,6120
|% 0,16
|
|Euro
|18,3630
|18,3704
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,9781
|21,0833
|% 0,30
|
|Frank
|18,5046
|18,6161
|% -0,00
|
|Riyal
|4,9368
|4,9615
|% 0,08
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-2,52
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.636
|6.738
|-31,00
|
|Yarım
|3.233
|3.290
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.646
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,11
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|-0,09
|
|B. Petrol
|90,56
|90,56
|-0,65
|
Seans Raporu
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