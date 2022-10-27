***PEGYO* *GOZDE* *CEMAS* *GLYHO* *IYP* *PENTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
27.10.2022 09:11
***PEGYO******GOZDE******CEMAS******GLYHO******IYP******PENTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [CEMAS, PENTA, GOZDE, GLYHO, PEGYO]
İlgili Fonlar [IYP]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074533
BIST
09:553.989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 12,41
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.989
En Düşük
3.978
09:5518,6185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6540
En Düşük
18,5577
09:5518,7614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0090
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,8400
En Düşük
18,6721
09:55994,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,05
|Açılış
|: 994,37
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ACSEL
|60,15
|78.165.313
|% 0,00
|
|ADEL
|45,94
|21.880.743
|% 0,00
|
|ADESE
|1,27
|129.639.150
|% 0,00
|
|AFYON
|6,57
|139.421.757
|% 0,00
|
|AGYO
|7,53
|61.195.203
|% 0,00
|
|ACSEL
|60,15
|78.165.313
|% 0,00
|
|ADEL
|45,94
|21.880.743
|% 0,00
|
|ADESE
|1,27
|129.639.150
|% 0,00
|
|AFYON
|6,57
|139.421.757
|% 0,00
|
|AGYO
|7,53
|61.195.203
|% 0,00
|
|THYAO
|98,80
|5.712.142.582
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 0,00
|
|ASELS
|33,22
|3.336.474.203
|% 0,00
|
|SISE
|34,00
|2.893.353.413
|% 0,00
|
|TUPRS
|367,90
|2.731.244.097
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,00
|
|TSKB
|3,09
|1.121.343.746
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,08
|748.271.210
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 0,00
|
|ODAS
|7,95
|1.650.968.009
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6073
|18,6141
|% 0,03
|
|Euro
|18,7356
|18,7624
|% -0,04
|
|Sterlin
|21,5077
|21,6155
|% -0,26
|
|Frank
|18,7596
|18,8726
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9356
|4,9603
|% 0,07
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.662
|-3,11
|
|Altın Gr.
|994
|995
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.684
|6.755
|-13,00
|
|Yarım
|3.257
|3.302
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.651
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,44
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,06
|
|B. Petrol
|93,55
|93,55
|-0,24
|