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***PEGYO* *GOZDE* *CEMAS* *GLYHO* *IYP* *PENTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

27.10.2022 09:11
***PEGYO* *GOZDE* *CEMAS* *GLYHO* *IYP* *PENTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duy


***PEGYO******GOZDE******CEMAS******GLYHO******IYP******PENTA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )

İlgili Şirketler [CEMAS, PENTA, GOZDE, GLYHO, PEGYO]
İlgili Fonlar [IYP]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074533


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 60,15 78.165.313 % 0,00  
ADEL 45,94 21.880.743 % 0,00  
ADESE 1,27 129.639.150 % 0,00  
AFYON 6,57 139.421.757 % 0,00  
AGYO 7,53 61.195.203 % 0,00  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 18,6073 18,6141 % 0,03  
Euro 18,7356 18,7624 % -0,04  
Sterlin 21,5077 21,6155 % -0,26  
Frank 18,7596 18,8726 % -0,08  
Riyal 4,9356 4,9603 % 0,07  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.661 1.662 -3,11  
Altın Gr. 994 995 -0,71  
Cumhuriyet 6.681 6.782 32,00  
Tam 6.684 6.755 -13,00  
Yarım 3.257 3.302 -4,00  
Çeyrek 1.633 1.651 -5,00  
Gümüş.Ons 19,40 19,44 -0,16  
Gümüş Gr. 11,64 11,66 -0,06  
B. Petrol 93,55 93,55 -0,24  
Seans Raporu 09:55
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