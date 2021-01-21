***PEGYO* *HDFGS* *DGKLB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.01.2021 09:30
***PEGYO******HDFGS******DGKLB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DGKLB, HDFGS, PEGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGKLB.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 21/01/2021) HDFGS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 21/01/2021) PEGYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 26/01/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903592
BIST
18:051.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,68
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.578
En Düşük
1.578
18:057,4003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0188
|Açılış
|: 7,4520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4232
En Düşük
7,3844
18:058,9870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0243
En Düşük
8,9624
18:05446,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,64
|Açılış
|: 446,39
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
444,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKFEN
|18,66
|356.333.032
|% 0,00
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 0,00
|
|VESTL
|24,76
|139.181.513
|% 0,00
|
|TLMAN
|36,98
|68.635.689
|% 0,00
|
|AGYO
|3,89
|23.751.222
|% 0,00
|
|TKFEN
|18,66
|356.333.032
|% 0,00
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 0,00
|
|VESTL
|24,76
|139.181.513
|% 0,00
|
|TLMAN
|36,98
|68.635.689
|% 0,00
|
|AGYO
|3,89
|23.751.222
|% 0,00
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,88
|1.519.971.722
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,34
|1.394.487.017
|% 0,00
|
|GARAN
|10,05
|1.193.265.148
|% 0,00
|
|SISE
|8,10
|1.133.557.515
|% 0,00
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,88
|1.519.971.722
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,46
|806.344.877
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,58
|445.407.956
|% 0,00
|
|KARSN
|4,14
|889.895.345
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3909
|7,3956
|% -0,32
|
|Euro
|8,9723
|8,9867
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,1161
|10,1669
|% 0,22
|
|Frank
|8,2976
|8,3476
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9678
|1,9777
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|4,75
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|16,00
|
|Tam
|2.934
|3.007
|23,06
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|11,15
|
|Çeyrek
|711
|727
|5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,97
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,02
|
|B. Petrol
|56,01
|56,01
|-0,07
|