***PEGYO* *IHGZT* *EGPRO* *GRNYO* *FRIGO* *PENGD* *IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
05.08.2020 09:12
***PEGYO******IHGZT******EGPRO******GRNYO******FRIGO******PENGD******IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [EGPRO, FRIGO, GRNYO, IHYAY, IHGZT, PENGD, PEGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865112
BIST
10:291.084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,18
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.098
En Düşük
1.066
10:296,9785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0796
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9817
En Düşük
6,8794
10:298,2776
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1120
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2776
En Düşük
8,1274
10:29456,30
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 9,36
|Açılış
|: 456,30
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
456,56
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|ROYAL
|2,55
|2.055.810
|% 9,91
|
|OYAYO
|6,58
|5.518.194
|% 9,85
|
|BRMEN
|2,15
|975.659
|% 9,69
|
|KLGYO
|7,68
|12.170.559
|% 6,67
|
|SERVE
|5,97
|1.791
|% 6,61
|
|BFREN
|858,80
|221.570
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|122.885
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|41.758
|% -10,00
|
|BURCE
|25,40
|572.541
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|476.365
|% -9,99
|
|GARAN
|6,78
|325.944.827
|% 0,30
|
|ASELS
|17,14
|199.211.338
|% -0,70
|
|THYAO
|11,13
|170.378.371
|% 1,09
|
|SISE
|5,94
|151.557.116
|% 3,30
|
|KRDMD
|2,82
|146.855.821
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,05
|142.731.944
|% -3,76
|
|TSKB
|1,12
|61.216.155
|% 1,82
|
|KRDMD
|2,82
|146.855.821
|% 1,44
|
|GARAN
|6,78
|325.944.827
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,10
|93.535.415
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1162
|9,1619
|% 1,63
|
|Frank
|7,6232
|7,6691
|% 1,55
|
|Riyal
|1,8541
|1,8634
|% 1,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.036
|2.037
|16,89
|
|Altın Gr.
|455
|456
|8,64
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.029
|44,70
|
|Tam
|3.068
|3.117
|46,10
|
|Yarım
|1.489
|1.519
|22,40
|
|Çeyrek
|747
|760
|9,90
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,51
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|0,15
|
|B. Petrol
|44,67
|44,67
|0,24
|
Seans Raporu
daha fazla
-
10:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 4 kaybederek (% -0.20 ) 1, 219
-
10:42
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, KRDMD
-
10:42
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, MRDIN, ASELS
-
10:42XU100
Endeks 1, 081 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 3, 192.00 milyon TL de
-
10:41AKSEN
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 4.80 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 621 adet işlem