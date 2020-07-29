***PEGYO* *IHGZT* *TEKTU* *IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
29.07.2020 09:45
***PEGYO******IHGZT******TEKTU******IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [IHYAY, IHGZT, PEGYO, TEKTU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862941
BIST
12:331.144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,79
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
12:336,9633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0294
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9659
En Düşük
6,9132
12:338,2073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0718
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2073
En Düşük
8,1145
12:33437,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,96
|Açılış
|: 437,83
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,68
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|13.236.607
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.769.354
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|28.046.685
|% 10,00
|
|BFREN
|1.181,50
|25.118.455
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.062.208
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,46
|1.106.641.241
|% -0,05
|
|GUSGR
|6,08
|764.571.635
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,20
|752.935.460
|% -0,90
|
|GARAN
|7,34
|495.695.986
|% -0,81
|
|KRDMD
|3,03
|442.433.202
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,20
|752.935.460
|% -0,90
|
|KRDMD
|3,03
|442.433.202
|% 0,00
|
|TSKB
|1,17
|162.362.556
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,89
|113.859.209
|% -1,11
|
|GUSGR
|6,08
|764.571.635
|% 2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0047
|9,0498
|% 0,76
|
|Frank
|7,5764
|7,6220
|% 0,74
|
|Riyal
|1,8514
|1,8607
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|0,18
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,31
|
|Cumhuriyet
|2.872
|2.900
|4,30
|
|Tam
|2.958
|2.982
|4,50
|
|Yarım
|1.436
|1.456
|2,20
|
|Çeyrek
|720
|729
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|5,45
|5,45
|0,01
|
|B. Petrol
|44,13
|44,13
|0,52
|