***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
28.07.2022 09:05
***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [PEGYO]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048412
BIST
18:052.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.554
En Düşük
2.532
18:0517,9096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0305
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9194
En Düşük
17,8370
18:0518,4083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1340
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,4083
En Düşük
18,2082
18:051.001,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,11
|Açılış
|: 1.001,35
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.002,02
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|47,62
|6.915.023
|% 0,00
|
|ADEL
|25,00
|3.049.276
|% 0,00
|
|ADESE
|0,83
|131.755.763
|% 0,00
|
|AGHOL
|62,65
|255.574.338
|% 0,00
|
|AGESA
|20,26
|5.801.717
|% 0,00
|
|ACSEL
|47,62
|6.915.023
|% 0,00
|
|ADEL
|25,00
|3.049.276
|% 0,00
|
|ADESE
|0,83
|131.755.763
|% 0,00
|
|AGHOL
|62,65
|255.574.338
|% 0,00
|
|AGESA
|20,26
|5.801.717
|% 0,00
|
|THYAO
|49,70
|3.761.299.718
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 0,00
|
|SISE
|21,14
|1.119.122.756
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,00
|
|EREGL
|27,22
|898.830.912
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,62
|495.348.061
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 0,00
|
|TSKB
|2,62
|535.642.995
|% 0,00
|
|ADESE
|0,83
|131.755.763
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8959
|17,9096
|% 0,17
|
|Euro
|18,3654
|18,4083
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,7408
|21,8498
|% 0,32
|
|Frank
|18,6077
|18,7198
|% 0,26
|
|Riyal
|4,7538
|4,7777
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|6,54
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|3,91
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.718
|6.806
|15,00
|
|Yarım
|3.273
|3.327
|7,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.663
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,30
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,10
|0,12
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,30
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TKNSA
Yüzde 4.21 oranında artışla 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 061, 820 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 25, 040.00 milyon TL de
-
17:56KLRHO
Yüzde 5.28 oranında artışla 16.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 866, 374 adet işlem
-
17:55TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 130, 389 adet işlem
-
17:54TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 126, 168 adet işlem