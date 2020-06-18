***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.06.2020 12:36
***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PEGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851774
BIST
12:31112.239
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 1.298,64
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.479
En Düşük
111.117
12:316,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0211
|Açılış
|: 6,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8606
En Düşük
6,8330
12:317,7256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0255
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7281
En Düşük
7,6835
12:31382,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,26
|Açılış
|: 382,28
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
379,41
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|9,26
|8.469.613
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|165.767.902
|% 9,97
|
|METUR
|2,32
|16.391.163
|% 9,95
|
|SERVE
|5,99
|105.496
|% 9,91
|
|UZERB
|5,34
|285.589
|% 9,88
|
|ARTI
|2,43
|204.450
|% -9,67
|
|KERVN
|0,45
|152.091
|% -4,26
|
|GLRYH
|16,54
|42.740.091
|% -4,06
|
|HURGZ
|1,35
|8.077.876
|% -3,57
|
|BALAT
|2,16
|37.502
|% -3,57
|
|TCELL
|16,20
|1.099.463.021
|% 9,76
|
|TTKOM
|8,05
|538.107.939
|% 4,68
|
|ASELS
|32,16
|377.766.703
|% 1,01
|
|KRDMD
|2,86
|376.094.849
|% 2,51
|
|SASA
|10,99
|322.411.811
|% 3,68
|
|IHLGM
|1,58
|263.939.201
|% 2,60
|
|EKGYO
|1,90
|274.118.125
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,38
|190.085.151
|% 2,22
|
|KRDMD
|2,86
|376.094.849
|% 2,51
|
|KARSN
|2,43
|268.400.758
|% 3,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5560
|8,5989
|% -0,13
|
|Frank
|7,1980
|7,2414
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|2,89
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,26
|
|Cumhuriyet
|2.486
|2.499
|12,20
|
|Tam
|2.551
|2.564
|12,50
|
|Yarım
|1.243
|1.253
|6,10
|
|Çeyrek
|623
|627
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,65
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,04
|
|B. Petrol
|41,11
|41,11
|0,40
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