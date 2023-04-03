***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.04.2023 10:49
***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PEGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Salih Yüksel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130856
BIST
11:364.739
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -74,36
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.816
En Düşük
4.713
11:3619,2073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0323
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2155
En Düşük
19,1658
11:3620,8353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0437
|Açılış
|: 21,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
20,8418
En Düşük
20,7087
11:361.212,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,36
|Açılış
|: 1.212,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.214,64
|
1.217,20
En Düşük
1.203,11
BIST En Aktif Hisseler11:34
|RAYSG
|23,10
|17.949.911
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|1.002.507
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|27.551.832
|% 9,99
|
|EKSUN
|94,95
|1.505.875.802
|% 9,77
|
|DIRIT
|6,00
|165.756
|% 9,29
|
|BFREN
|4.413,30
|86.511.893
|% -10,00
|
|FENER
|51,95
|94.984.296
|% -9,97
|
|DGGYO
|38,66
|1.635.705
|% -9,97
|
|KRGYO
|14,08
|28.260.992
|% -8,45
|
|IHAAS
|135,90
|4.107.223
|% -8,24
|
|EKSUN
|94,95
|1.505.875.802
|% 9,77
|
|TUPRS
|537,70
|1.182.331.489
|% 1,43
|
|KOZAL
|21,12
|966.219.635
|% -2,22
|
|THYAO
|116,60
|821.238.123
|% -1,60
|
|ASTOR
|50,50
|742.447.194
|% -4,45
|
|SKBNK
|2,63
|338.830.088
|% 2,33
|
|EKGYO
|6,09
|319.890.739
|% -1,62
|
|KOZAL
|21,12
|966.219.635
|% -2,22
|
|AKFYE
|15,95
|735.655.669
|% -6,73
|
|ISCTR
|12,04
|530.695.604
|% -0,06
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2005
|19,2053
|% 0,16
|
|Euro
|20,8206
|20,8314
|% 0,19
|
|Sterlin
|23,5770
|23,6953
|% -0,00
|
|Frank
|20,8214
|20,9469
|% -0,22
|
|Riyal
|5,1027
|5,1283
|% 0,18
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|-6,30
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.212
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|8.206
|8.330
|-36,00
|
|Tam
|8.204
|8.287
|-31,00
|
|Yarım
|4.022
|4.055
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.011
|2.028
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,79
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,66
|14,68
|-0,19
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|4,33
|
Seans Raporu
11:34
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-
11:49DYOBY
Yüzde -6.73 oranında düşüşle 20.22 lira fiyatla işlem gören hissede 186, 162 adet işlem
-
11:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -82, 2 kaybederek (% -1.55 ) 5, 212
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11:48XU100
Endeks 4, 735 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 15, 206.00 milyon TL de
-
11:48TNZTP
Yüzde -5.62 oranında düşüşle 21.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 518 adet işlem
-
11:47TNZTP
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 21.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 624, 702 adet işlem