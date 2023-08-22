***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.08.2023 17:26
***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PEGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ekrem Korkmaz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188305
BIST
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18:057.771
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -25,35
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.691
En Yüksek
7.903
18:0527,2097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0676
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1950
|
27,2792
En Düşük
27,0969
18:0529,5436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0565
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
30,0604
En Düşük
29,4012
18:051.659,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,98
|Açılış
|: 1.659,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.665,39
En Düşük
1.651,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PLTUR
|16,72
|280.208.130
|% 10,00
|
|PKENT
|150,70
|96.323.792
|% 10,00
|
|KUYAS
|47,52
|205.318.944
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|1.065.796
|% 10,00
|
|EGPRO
|160,60
|159.201.790
|% 10,00
|
|INGRM
|861,10
|20.220.350
|% -9,99
|
|EUYO
|15,07
|16.913.993
|% -9,98
|
|EUKYO
|12,47
|15.642.466
|% -9,96
|
|HKTM
|73,75
|342.192.469
|% -9,95
|
|GSDDE
|9,25
|188.526.808
|% -9,93
|
|TUPRS
|139,00
|13.738.910.168
|% -0,50
|
|THYAO
|254,90
|12.206.465.454
|% -1,58
|
|EREGL
|44,58
|7.958.220.256
|% -0,93
|
|TCELL
|58,75
|6.688.912.716
|% 3,34
|
|KOZAL
|27,40
|6.188.069.732
|% 3,40
|
|YKBNK
|15,46
|5.523.268.581
|% -3,44
|
|ZOREN
|4,98
|1.653.902.391
|% 0,40
|
|EKGYO
|8,90
|2.659.732.555
|% -1,44
|
|SKBNK
|3,95
|1.186.042.641
|% -2,23
|
|KOZAL
|27,40
|6.188.069.732
|% 3,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1965
|27,2065
|% 0,24
|
|Euro
|29,5300
|29,5582
|% -0,14
|
|Sterlin
|34,5380
|34,7112
|% 0,05
|
|Frank
|30,7992
|30,9847
|% 0,08
|
|Riyal
|7,2314
|7,2677
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|2,52
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.660
|6,45
|
|Cumhuriyet
|11.419
|11.591
|48,00
|
|Tam
|11.209
|11.320
|74,00
|
|Yarım
|5.622
|5.686
|37,00
|
|Çeyrek
|2.802
|2.843
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,40
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,43
|20,46
|0,10
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVTUR
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 204, 621 adet işlem
-
17:58SEKUR
Yüzde 9.97 oranında artışla 25.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 170, 219 adet işlem
-
17:57BFREN
Yüzde 4.73 oranında artışla 6, 923.80 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 385 adet işlem
-
17:56VKFYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 29.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 640, 918 adet işlem
-
17:55KOZAL
Yüzde 4.68 oranında artışla 27.74 lira fiyatla işlem gören hissede 207, 824, 248 adet işlem