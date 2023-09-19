***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.09.2023 14:00
***PEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 19.09.2023
İlgili Şirketler PEGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Salih Yüksel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196148
BIST
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16:027.658
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -22,08
|Açılış
|: 7.697
|
|Önceki Kapanış
|: 7.680
|
7.645
En Yüksek
7.789
16:0227,0342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0253
|Açılış
|: 27,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0050
|
27,1347
En Düşük
26,8557
16:0228,9101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0041
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
29,2086
En Düşük
28,4597
16:021.682,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,73
|Açılış
|: 1.682,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.679,51
|
1.687,19
En Düşük
1.669,82
BIST En Aktif Hisseler16:02
|TETMT
|1.695,20
|3.626.033
|% 10,00
|
|BURVA
|63,80
|46.223.544
|% 10,00
|
|TARKM
|190,30
|13.618.249
|% 10,00
|
|MIATK
|550,20
|438.935.176
|% 10,00
|
|CLEBI
|891,00
|48.976.696
|% 10,00
|
|INGRM
|486,50
|154.672.010
|% -9,99
|
|SRVGY
|300,50
|103.808.115
|% -9,98
|
|ANGEN
|19,60
|524.775.386
|% -6,84
|
|BRSAN
|728,20
|1.810.668.674
|% -6,64
|
|SKBNK
|5,45
|809.950.564
|% -5,38
|
|SAHOL
|55,10
|5.889.816.443
|% -1,25
|
|THYAO
|215,60
|5.863.953.668
|% -1,15
|
|TUPRS
|140,80
|4.306.184.542
|% 1,66
|
|ASTOR
|134,90
|3.243.301.406
|% 2,98
|
|KOZAL
|27,64
|2.754.963.636
|% -0,43
|
|EKGYO
|7,86
|1.574.659.059
|% -3,08
|
|SKBNK
|5,45
|809.950.564
|% -5,38
|
|ZOREN
|4,63
|571.787.615
|% 0,87
|
|YKBNK
|15,84
|1.924.330.002
|% -0,63
|
|ISCTR
|21,72
|2.458.414.842
|% -0,46
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0294
|27,0342
|% 0,09
|
|Euro
|28,8975
|28,9101
|% 0,01
|
|Sterlin
|33,4309
|33,5986
|% 0,23
|
|Frank
|30,0312
|30,2121
|% 0,13
|
|Riyal
|7,1839
|7,2199
|% 0,06
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.682
|1.682
|2,52
|
|Cumhuriyet
|11.335
|11.506
|37,00
|
|Tam
|11.096
|11.163
|-51,00
|
|Yarım
|5.565
|5.605
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.802
|-13,00
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:17BERA
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 14.25 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 651, 959 adet işlem
-
16:16BERA
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 14.29 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 552, 259 adet işlem
-
16:15BRYAT
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 2, 223.80 lira fiyatla işlem gören hissede 120, 359 adet işlem
-
16:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 38 kaybederek (% -0.23 ) 6, 690
-
16:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, ETYAT, EMNIS, ISBTR, KNFRT, BURCE, GIPTA, TGSAS, TARKM, QNBFL