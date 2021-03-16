***PEGYO* *KCHOL* *NUHCM* *MNDRS* *JANTS* *YBTAS* *IZMDC* *OSTIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***PEGYO******KCHOL******NUHCM******MNDRS******JANTS******YBTAS******IZMDC******OSTIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler IZMDC, JANTS, KCHOL, MNDRS, NUHCM, OSTIM, PEGYO, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***IZMDC 1 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. E AYŞE BANU HELVACIOĞLU 1.529,045JANTS 2 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E AHMET AYDIN 5.320,000KCHOL 3 KOÇ HOLDİNG A.Ş. E HASİP CAN DÜŞER 541,964MNDRS 4 MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E AKÇA HOLDİNG AŞ 65.000.000,000 EVETNUHCM 5 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. E MUHAMMET ÖMER DURUKAN 62.000,000NUHCM 6 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. E İLKNUR DURUKAN 37.792,000OSTIM 7 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. E NUSRET TURHAN 21.262,000OSTIM 8 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. E RECEP KURUÇAY 6.075,000OSTIM 9 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. E SEMRA FALLBJÖRK 2.657,812PEGYO 10 PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E NURETTİN DENİZ 1.447.667,000YBTAS 11 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E HASAN ERGEÇ 0,960YBTAS 12 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E HASAN ERGEÇ 2,453(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918471BIST