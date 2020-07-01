***PEGYO* *KFEIN* *AKSGY* *SMART* *IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
01.07.2020 09:12
***PEGYO******KFEIN******AKSGY******SMART******IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [IHYAY, PEGYO, KFEIN, SMART, AKSGY]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). ma
12:52115.618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
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|Açılış
|: 117.168
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|Önceki Kapanış
|: 116.525
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117.358
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|Açılış
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394,40
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|12.979.185
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|111.595.345
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|3.866.751
|% 9,97
|
|TRGYO
|3,66
|76.401.829
|% 9,91
|
|MRGYO
|1,99
|26.367.030
|% 9,34
|
|EGCYO
|1,23
|282.644
|% -9,56
|
|KSTUR
|54,05
|5.297
|% -5,59
|
|TKURU
|15,54
|16.848
|% -5,07
|
|AKGUV
|3,04
|18.173.373
|% -5,00
|
|YONGA
|24,70
|17.043
|% -5,00
|
|KRDMD
|3,21
|1.225.188.370
|% -1,23
|
|ASELS
|32,80
|917.657.787
|% 0,99
|
|GARAN
|8,33
|670.349.198
|% -1,54
|
|ODAS
|2,58
|662.902.388
|% 4,03
|
|EKGYO
|2,01
|609.188.996
|% -1,95
|
|KRDMD
|3,21
|1.225.188.370
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,01
|609.188.996
|% -1,95
|
|ODAS
|2,58
|662.902.388
|% 4,03
|
|SKBNK
|1,50
|303.858.233
|% 3,45
|
|KARSN
|3,04
|400.177.866
|% 3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4756
|8,5181
|% 0,01
|
|Frank
|7,2055
|7,2489
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|6,23
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,69
|
|Cumhuriyet
|2.550
|2.570
|13,30
|
|Tam
|2.625
|2.637
|13,60
|
|Yarım
|1.275
|1.290
|6,70
|
|Çeyrek
|638
|646
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|4,06
|4,06
|0,05
|
|B. Petrol
|42,35
|42,35
|1,08
|