***PEGYO* *KRTEK* *MSGYO* *TRCAS* *SONME* *PAPIL* *ITTFH* *SODSN* *PETKM* *KAPLM* *KIMMR* *SANEL* *KUYAS* *AYES* *KRSTL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.(









***PEGYO******KRTEK******MSGYO******TRCAS******SONME******PAPIL******ITTFH******SODSN******PETKM******KAPLM******KIMMR******SANEL******KUYAS******AYES******KRSTL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AYES, ITTFH, KAPLM, KIMMR, KRSTL, KRTEK, KUYAS, MSGYO, PAPIL, PEGYO, PETKM, SANEL, SODSN, SONME, TRCASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***AYES 1 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E OSMAN KARAHASANOĞLU 5.998,250ITTFH 2 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E ALİ KAP 1.449,900ITTFH 3 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E MEHMET PALTAR 8.221,500ITTFH 4 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E MEHMET SAMİ TATLINAR 1.539,000ITTFH 5 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E MERVE KON 89,100ITTFH 6 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E MUSTAFA EROĞLU 421,200ITTFH 7 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E RABİA ALKIŞOĞLU 56,700ITTFH 8 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E SALİHA İDARE 2.284,200ITTFH 9 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E YUNUS ARSLAN 486,000ITTFH 10 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E YUSUF ÜNGÖR 4.333,500KAPLM 11 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E SONER AKİF TUNALI 3.503,000KIMMR 12 ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. E ERGİN ERSAN 10.000.000,000KRSTL 13 KRİSTAL KOLA MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E SONER AKİF TUNALI 19.450,000KRTEK 14 KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E AYCAN YÜKSEL 5.987,520KUYAS 15 KUYAŞ YATIRIM A.Ş. E SALİHA CEBECİ 20.000,000MSGYO 16 MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş E SALİHA CEBECİ 76.352,000PAPIL 17 PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. E SONER AKİF TUNALI 145.646,000PEGYO 18 PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E SALİHA CEBECİ 85.000,000PETKM 19 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. E SONER AKİF TUNALI 6.450,000SANEL 20 SAN EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E SONER AKİF TUNALI 17.000,000SODSN 21 SODAŞ SODYUM SANAYİ A.Ş. E ÖMER AKYAR 2.502,500SONME 22 SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. E SONER AKİF TUNALI 250,000TRCAS 23 TURCAS PETROL A.Ş. E KILIÇASLAN OTO PETROL TİC VE SAN A Ş 128.917,944(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058124BIST