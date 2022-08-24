***PEGYO* *KRTEK* *MSGYO* *TRCAS* *SONME* *PAPIL* *ITTFH* *SODSN* *PETKM* *KAPLM* *KIMMR* *SANEL* *KUYAS* *AYES* *KRSTL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.(
24.08.2022 16:31
***PEGYO******KRTEK******MSGYO******TRCAS******SONME******PAPIL******ITTFH******SODSN******PETKM******KAPLM******KIMMR******SANEL******KUYAS******AYES******KRSTL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, ITTFH, KAPLM, KIMMR, KRSTL, KRTEK, KUYAS, MSGYO, PAPIL, PEGYO, PETKM, SANEL, SODSN, SONME, TRCAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AYES 1 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E OSMAN KARAHASANOĞLU 5.998,250
ITTFH 2 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E ALİ KAP 1.449,900
ITTFH 3 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E MEHMET PALTAR 8.221,500
ITTFH 4 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E MEHMET SAMİ TATLINAR 1.539,000
ITTFH 5 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E MERVE KON 89,100
ITTFH 6 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E MUSTAFA EROĞLU 421,200
ITTFH 7 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E RABİA ALKIŞOĞLU 56,700
ITTFH 8 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E SALİHA İDARE 2.284,200
ITTFH 9 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E YUNUS ARSLAN 486,000
ITTFH 10 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E YUSUF ÜNGÖR 4.333,500
KAPLM 11 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E SONER AKİF TUNALI 3.503,000
KIMMR 12 ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. E ERGİN ERSAN 10.000.000,000
KRSTL 13 KRİSTAL KOLA MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E SONER AKİF TUNALI 19.450,000
KRTEK 14 KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E AYCAN YÜKSEL 5.987,520
KUYAS 15 KUYAŞ YATIRIM A.Ş. E SALİHA CEBECİ 20.000,000
MSGYO 16 MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş E SALİHA CEBECİ 76.352,000
PAPIL 17 PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. E SONER AKİF TUNALI 145.646,000
PEGYO 18 PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E SALİHA CEBECİ 85.000,000
PETKM 19 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. E SONER AKİF TUNALI 6.450,000
SANEL 20 SAN EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E SONER AKİF TUNALI 17.000,000
SODSN 21 SODAŞ SODYUM SANAYİ A.Ş. E ÖMER AKYAR 2.502,500
SONME 22 SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. E SONER AKİF TUNALI 250,000
TRCAS 23 TURCAS PETROL A.Ş. E KILIÇASLAN OTO PETROL TİC VE SAN A Ş 128.917,944
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058124
BIST