***PEGYO* *MERKO* *IDEAS* *MARTI* *ETYAT* *SAMAT* *AKSGY* *HDFGS* *EUYO* *SANEL* *KUYAS* *KRSTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu
03.07.2020 09:08
***PEGYO******MERKO******IDEAS******MARTI******ETYAT******SAMAT******AKSGY******HDFGS******EUYO******SANEL******KUYAS******KRSTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [EUYO, ETYAT, HDFGS, AKSGY, IDEAS, KRSTL, KUYAS, MARTI, MERKO, PEGYO, SAMAT, SANEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854290
BIST
18:05116.908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
0
En Düşük
0
18:056,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8572
En Düşük
6,8453
18:057,7064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0028
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
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7,7178
En Düşük
7,6844
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
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|Açılış
|: 390,89
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
391,68
En Düşük
390,57
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|2,26
|26.795.146
|% 0,00
|
|YKGYO
|4,00
|45.210.283
|% 0,00
|
|SODA
|6,57
|333.998.189
|% 0,00
|
|TIRE
|7,15
|83.783.850
|% 0,00
|
|TRGYO
|3,65
|262.431.820
|% 0,00
|
|IHEVA
|2,26
|26.795.146
|% 0,00
|
|YKGYO
|4,00
|45.210.283
|% 0,00
|
|SODA
|6,57
|333.998.189
|% 0,00
|
|TIRE
|7,15
|83.783.850
|% 0,00
|
|TRGYO
|3,65
|262.431.820
|% 0,00
|
|GARAN
|8,36
|1.314.082.486
|% 0,00
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,29
|1.043.479.714
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 0,00
|
|THYAO
|12,26
|921.381.248
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 0,00
|
|IEYHO
|1,02
|377.389.425
|% 0,00
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,76
|467.164.147
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,24
|822.222.089
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5244
|8,5671
|% 0,05
|
|Frank
|7,2130
|7,2565
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8217
|1,8308
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-1,71
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|2.532
|2.552
|-2,10
|
|Tam
|2.606
|2.619
|-2,10
|
|Yarım
|1.266
|1.281
|-1,00
|
|Çeyrek
|633
|641
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,98
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,01
|
|B. Petrol
|42,76
|42,76
|-0,38
|