***PEGYO* *MERKO* *IDEAS* *MARTI* *ETYAT* *SAMAT* *AKSGY* *HDFGS* *EUYO* *SANEL* *KUYAS* *KRSTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu









***PEGYO******MERKO******IDEAS******MARTI******ETYAT******SAMAT******AKSGY******HDFGS******EUYO******SANEL******KUYAS******KRSTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )İlgili Şirketler [EUYO, ETYAT, HDFGS, AKSGY, IDEAS, KRSTL, KUYAS, MARTI, MERKO, PEGYO, SAMAT, SANEL]İlgili Fonlar []TürkçeKamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854290BIST