***PEGYO* *MIATK* *GLRYH* *NUGYO* *NRHOL* *NRLIN* *EUHOL* *IHEVA* *IHLAS* *BIZIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
30.12.2022 09:14
***PEGYO******MIATK******GLRYH******NUGYO******NRHOL******NRLIN******EUHOL******IHEVA******IHLAS******BIZIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BIZIM, EUHOL, GLRYH, IHEVA, MIATK, NUGYO, PEGYO, IHLAS, NRHOL, NRLIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091343
BIST
12:035.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 47,95
|Açılış
|: 5.511
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|Önceki Kapanış
|: 5.477
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5.551
En Düşük
5.511
12:0318,7226
En Yüksek
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|Açılış
|: 18,8350
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|Önceki Kapanış
|: 18,8850
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18,7417
En Düşük
18,6689
12:0319,9724
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 20,1100
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En Düşük
19,9038
12:031.093,81
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|Açılış
|: 1.093,81
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|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
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1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler12:00
|TERA
|19,48
|2.517.868
|% 9,99
|
|BRKSN
|23,46
|3.653.925
|% 9,93
|
|VKING
|32,96
|225.380
|% 9,87
|
|KUVVA
|53,40
|159.506
|% 9,43
|
|BALAT
|23,98
|538.111
|% 9,00
|
|ULUFA
|10,37
|48.249.403
|% -9,98
|
|PRDGS
|10,10
|88.687.114
|% -9,09
|
|UMPAS
|6,20
|1.812.173
|% -7,88
|
|BRKVY
|37,06
|257.739.282
|% -5,89
|
|UZERB
|160,00
|119.360
|% -5,88
|
|ASELS
|62,05
|4.192.192.519
|% 5,53
|
|TUPRS
|537,50
|3.175.344.683
|% 6,12
|
|THYAO
|144,50
|2.709.241.626
|% 1,55
|
|PETKM
|20,32
|2.116.626.699
|% 2,32
|
|TCELL
|38,78
|1.894.364.689
|% 1,52
|
|EKGYO
|8,66
|1.265.302.176
|% 0,46
|
|YKBNK
|11,96
|1.299.231.856
|% -0,33
|
|PETKM
|20,32
|2.116.626.699
|% 2,32
|
|ISCTR
|13,03
|1.145.734.357
|% 0,85
|
|SKBNK
|3,07
|255.863.842
|% 0,33
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7172
|18,7223
|% 0,09
|
|Euro
|19,9712
|19,9740
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,5198
|22,6327
|% 0,06
|
|Frank
|20,1820
|20,3036
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9623
|4,9872
|% 0,05
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|1,70
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.094
|2,07
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.363
|7.420
|-13,00
|
|Yarım
|3.566
|3.626
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.788
|1.813
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,81
|83,81
|0,35
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