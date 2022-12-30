***PEGYO* *MIATK* *GLRYH* *NUGYO* *NRHOL* *NRLIN* *EUHOL* *IHEVA* *IHLAS* *BIZIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu









***PEGYO******MIATK******GLRYH******NUGYO******NRHOL******NRLIN******EUHOL******IHEVA******IHLAS******BIZIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )İlgili Şirketler [BIZIM, EUHOL, GLRYH, IHEVA, MIATK, NUGYO, PEGYO, IHLAS, NRHOL, NRLIN]İlgili Fonlar []TürkçeKamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091343BIST