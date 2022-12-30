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***PEGYO* *MIATK* *GLRYH* *NUGYO* *NRHOL* *NRLIN* *EUHOL* *IHEVA* *IHLAS* *BIZIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

30.12.2022 09:14
***PEGYO* *MIATK* *GLRYH* *NUGYO* *NRHOL* *NRLIN* *EUHOL* *IHEVA* *IHLAS* *BIZIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORM


***PEGYO******MIATK******GLRYH******NUGYO******NRHOL******NRLIN******EUHOL******IHEVA******IHLAS******BIZIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )

İlgili Şirketler [BIZIM, EUHOL, GLRYH, IHEVA, MIATK, NUGYO, PEGYO, IHLAS, NRHOL, NRLIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091343


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BRKSN 23,46 3.653.925 % 9,93  
VKING 32,96 225.380 % 9,87  
KUVVA 53,40 159.506 % 9,43  
BALAT 23,98 538.111 % 9,00  
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12:00 Alış Satış %  
Dolar 18,7172 18,7223 % 0,09  
Euro 19,9712 19,9740 % -0,07  
Sterlin 22,5198 22,6327 % 0,06  
Frank 20,1820 20,3036 % -0,05  
Riyal 4,9623 4,9872 % 0,05  
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12:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.816 1.817 1,70  
Altın Gr. 1.093 1.094 2,07  
Cumhuriyet 7.326 7.437 30,00  
Tam 7.363 7.420 -13,00  
Yarım 3.566 3.626 -7,00  
Çeyrek 1.788 1.813 -3,00  
Gümüş.Ons 23,82 23,86 -0,07  
Gümüş Gr. 14,33 14,36 -0,02  
B. Petrol 83,81 83,81 0,35  
Seans Raporu 12:00
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