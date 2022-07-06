***PEGYO* *MTRKS* *IDEAS* *SEGYO* *GLYHO* *FLAP* *MRGYO* *KAREL* *ODAS* *BOBET* *EUREN* *DAPGM* *ISKPL* *ORCAY* *ASELS* *PNSUT* *OSTIM* *DAGI* *EKGYO*
06.07.2022 15:43
***PEGYO******MTRKS******IDEAS******SEGYO******GLYHO******FLAP******MRGYO******KAREL******ODAS******BOBET******EUREN******DAPGM******ISKPL******ORCAY******ASELS******PNSUT******OSTIM******DAGI******EKGYO******EREGL******IHLGM******IZMDC******TSKB******CANTE******BASGZ******MARTI******IHLAS******VAKFN******YUNSA******SASA******PEKGY******KARTN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler ASELS, BASGZ, BOBET, CANTE, DAGI, DAPGM, EKGYO, EREGL, EUREN, FLAP, GLYHO, ISKPL, IDEAS, IHLGM, IHLAS, IZMDC, KAREL, KARTN, MRGYO, MARTI, MTRKS, ODAS, ORCAY, OSTIM, PEKGY, PEGYO, PNSUT, SASA, SEGYO, TSKB, VAKFN, YUNSA
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAASELS91H2 ASELS E 12.000,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREBSGZ00037 BASGZ E 48.055,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREBOBT00014 BOBET E 2,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ ÇAN2 TERMİK A.Ş TRECAN200011 CANTE E 854.690,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDİ DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREDAGI00011 DAGI E 1,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. TREDAPG00032 DAPGM E 15.650,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEGYO00017 EKGYO E 1,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. TRAEREGL91G3 EREGL E 7.000,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREEURN00030 EUREN E 279.802,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. TREFLAP00011 FLAP E 1,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. TRAGLMDE91R3 GLYHO E 1,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. TREISKP00027 ISKPL E 1,798 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. TREMCTD00012 IDEAS E 0,600 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. TRAOKANT91B5 IHLGM E 1,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ İHLAS HOLDİNG A.Ş. TRAIHLAS91D5 IHLAS E 1,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. TRAIZMDC91G6 IZMDC E 100.001,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREKREL00019 KAREL E 18.193,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAKARTN91D4 KARTN E 0,449 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREMRGY00013 MRGYO E 1,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. TRAMMART91K7 MARTI E 1,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. TREMTRK00015 MTRKS E 1.066,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. TREODAS00014 ODAS E 540.001,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREORCY00026 ORCAY E 426,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. TREOSTM00015 OSTIM E 1,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREPEGY00022 PEKGY E 0,200 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TRAGLOBL91Q0 PEGYO E 1,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. TRAPNSUT91A5 PNSUT E 3.000,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. TRASASAW91E4 SASA E 100,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TRESKGY00015 SEGYO E 100.000,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TRATSKBW91N0 TSKB E 1,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. TRAVAKFN91P9 VAKFN E 0,600 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
PAY SENEDİ YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAYUNSA91B5 YUNSA E 7.000,000 TL. Nom BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042166
BIST