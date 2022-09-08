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***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

08.09.2022 14:33
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

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BIST USD EURO ALTIN
14:443.495
Değişim :  2,71% |  92,13
Açılış :  3.428  
Önceki Kapanış :  3.403  
En Yüksek
3.503 En Düşük
3.428
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKBN 11,78 1.210.086.059 % 9,99  
MTRKS 38,14 73.338.275 % 9,98  
YONGA 26,90 340.756 % 9,98  
DESA 25,44 18.219.087 % 9,94  
HALKB 12,51 2.731.041.156 % 9,93  
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14:42 Alış Satış %  
Dolar 18,2339 18,2433 % 0,15  
Euro 18,3013 18,3090 % 0,38  
Sterlin 20,9926 21,0979 % 0,13  
Frank 18,6863 18,7988 % 0,52  
Riyal 4,8390 4,8633 % 0,07  
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14:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.727 1.728 9,36  
Altın Gr. 1.011 1.011 3,53  
Cumhuriyet 6.770 6.873 37,00  
Tam 6.807 6.865 -30,00  
Yarım 3.317 3.354 -14,00  
Çeyrek 1.663 1.679 -8,00  
Gümüş.Ons 18,68 18,71 0,24  
Gümüş Gr. 10,93 10,95 0,12  
B. Petrol 88,46 88,46 0,46  
Seans Raporu 14:42
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