***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.09.2022 14:33
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan A
14:443.495
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 92,13
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.503
En Düşük
3.428
14:4418,2435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2435
En Düşük
18,2142
14:4418,3106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0710
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3217
En Düşük
18,2004
14:441.012,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,45
|Açılış
|: 1.012,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler14:42
|VAKBN
|11,78
|1.210.086.059
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.338.275
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.219.087
|% 9,94
|
|HALKB
|12,51
|2.731.041.156
|% 9,93
|
|HEDEF
|9,81
|42.938.993
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|SANEL
|10,01
|1.326.611
|% -4,30
|
|MMCAS
|3,65
|322.970
|% -3,95
|
|AKBNK
|15,77
|7.666.476.535
|% 0,51
|
|YKBNK
|8,40
|7.551.440.662
|% 7,14
|
|THYAO
|75,45
|4.341.152.147
|% 1,00
|
|ISCTR
|11,23
|3.871.162.400
|% 9,14
|
|EKGYO
|5,02
|3.205.054.143
|% 2,87
|
|YKBNK
|8,40
|7.551.440.662
|% 7,14
|
|EKGYO
|5,02
|3.205.054.143
|% 2,87
|
|AKBNK
|15,77
|7.666.476.535
|% 0,51
|
|ISCTR
|11,23
|3.871.162.400
|% 9,14
|
|HALKB
|12,51
|2.731.041.156
|% 9,93
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2339
|18,2433
|% 0,15
|
|Euro
|18,3013
|18,3090
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,9926
|21,0979
|% 0,13
|
|Frank
|18,6863
|18,7988
|% 0,52
|
|Riyal
|4,8390
|4,8633
|% 0,07
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|9,36
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|3,53
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.873
|37,00
|
|Tam
|6.807
|6.865
|-30,00
|
|Yarım
|3.317
|3.354
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.679
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,95
|0,12
|
|B. Petrol
|88,46
|88,46
|0,46
|
Seans Raporu
14:42
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14:57XU100
Endeks 3, 500 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 85 üstünde . İşlem hacmi 66, 949.00 milyon TL de
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14:57YKBNK
Yüzde 6.89 oranında artışla 8.38 lira fiyatla işlem gören hissede 939, 383, 537 adet işlem
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14:55KOZAL
Yüzde 6.55 oranında artışla 185.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 053, 217 adet işlem
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14:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 84, 94 artarak (% 2.79 ) 3, 124
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14:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ZRGYO, ROYAL, DESA, MTRKS, HALKB, YONGA, VAKBN