***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
14.04.2022 10:32
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2022
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Sümerpark AVM'nin Çatısının Kiralanabilir Alanlarına İlişkin Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
12.04.2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) m. 34/f. 3 uyarınca, Şirket'imiz portföyünde yer alan Sümerpark AVM'nin çatısının kiralanabilir alanlarına ilişkin değerleme Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye yaptırılmıştır. İlgili değerleme raporu ayrıca Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
Pera GYO
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020365
BIST
12:012.478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,72
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.472
12:0114,6187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0245
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6187
En Düşük
14,5748
12:0115,9919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0780
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9919
En Düşük
15,8849
12:01926,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,65
|Açılış
|: 926,63
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
925,26
BIST En Aktif Hisseler12:00
|EKGYO
|2,96
|1.744.275.520
|% 9,23
|
|MEPET
|3,28
|21.916.833
|% 8,61
|
|ISBTR
|58.649,00
|117.298
|% 8,61
|
|ALMAD
|2,13
|6.014.992
|% 8,12
|
|TRGYO
|7,16
|120.387.814
|% 6,71
|
|ISGYO
|12,04
|6.633.847
|% -9,95
|
|SUMAS
|78,20
|62.873
|% -6,35
|
|DOBUR
|51,95
|3.199.955
|% -4,85
|
|ORMA
|31,06
|57.244
|% -4,43
|
|MARKA
|3,45
|928.768
|% -3,36
|
|THYAO
|37,28
|2.389.087.901
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,96
|1.744.275.520
|% 9,23
|
|EREGL
|35,38
|786.009.550
|% 0,63
|
|GARAN
|13,71
|720.105.375
|% 0,51
|
|KOZAL
|169,00
|645.485.962
|% -0,94
|
|EKGYO
|2,96
|1.744.275.520
|% 9,23
|
|DOHOL
|3,89
|561.952.357
|% 1,83
|
|ODAS
|2,35
|265.643.465
|% 3,07
|
|TSKB
|1,75
|189.220.608
|% 3,55
|
|YKBNK
|5,09
|520.503.217
|% 1,19
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6109
|14,6173
|% 0,16
|
|Euro
|15,9691
|15,9854
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,1386
|19,2345
|% 0,29
|
|Frank
|15,5665
|15,6603
|% 0,11
|
|Riyal
|3,8853
|3,9047
|% 0,14
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.970
|-8,50
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|6.141
|6.233
|-1,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|-3,94
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|-1,91
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|-0,95
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,78
|