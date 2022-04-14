***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.04.2022Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşBilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiSümerpark AVM'nin Çatısının Kiralanabilir Alanlarına İlişkin Değerleme RaporuRapor Tarihi12.04.2022AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) m. 34/f. 3 uyarınca, Şirket'imiz portföyünde yer alan Sümerpark AVM'nin çatısının kiralanabilir alanlarına ilişkin değerleme Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye yaptırılmıştır. İlgili değerleme raporu ayrıca Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,Pera GYOhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020365BIST