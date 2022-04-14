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***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

14.04.2022 10:32
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2022
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Sümerpark AVM'nin Çatısının Kiralanabilir Alanlarına İlişkin Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
12.04.2022
Açıklamalar

         Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) m. 34/f. 3 uyarınca, Şirket'imiz portföyünde yer alan Sümerpark AVM'nin çatısının kiralanabilir alanlarına ilişkin değerleme Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye yaptırılmıştır. İlgili değerleme raporu ayrıca Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.
 
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
Pera GYO 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020365


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EKGYO 2,96 1.744.275.520 % 9,23  
MEPET 3,28 21.916.833 % 8,61  
ISBTR 58.649,00 117.298 % 8,61  
ALMAD 2,13 6.014.992 % 8,12  
TRGYO 7,16 120.387.814 % 6,71  
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Dolar 14,6109 14,6173 % 0,16  
Euro 15,9691 15,9854 % 0,45  
Sterlin 19,1386 19,2345 % 0,29  
Frank 15,5665 15,6603 % 0,11  
Riyal 3,8853 3,9047 % 0,14  
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Altın Ons 1.969 1.970 -8,50  
Altın Gr. 927 927 -1,53  
Cumhuriyet 6.141 6.233 -1,00  
Tam 6.110 6.262 -3,94  
Yarım 2.953 3.029 -1,91  
Çeyrek 1.481 1.515 -0,95  
Gümüş.Ons 25,55 25,58 -0,18  
Gümüş Gr. 12,05 12,06 -0,03  
B. Petrol 108 108 -0,78  
Seans Raporu 12:00
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