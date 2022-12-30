***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.12.2022 19:41
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Sümerpark AVM ve Skycity Ofis
Rapor Tarihi
30.12.2022
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan Sümerpark AVM ve Skycity değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091650
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,24
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.489
18:0518,7110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
18:0520,0460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0578
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0460
En Düşük
19,9038
18:051.093,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,25
|Açılış
|: 1.093,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|80.563.883
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.756.289
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|97.725.151
|% 9,96
|
|PRDGS
|10,00
|435.661.612
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.759.777
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,46
|425.039.835
|% -9,95
|
|EMKEL
|5,31
|40.549.636
|% -5,35
|
|HEKTS
|37,62
|409.657.230
|% -5,33
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 5,70
|
|THYAO
|140,90
|7.185.286.509
|% -0,98
|
|TCELL
|37,88
|5.751.903.121
|% -0,84
|
|TUPRS
|529,90
|5.538.208.863
|% 4,62
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 1,28
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,77
|3.307.885.736
|% -1,16
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7017
|18,7157
|% 0,06
|
|Euro
|20,0173
|20,0312
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,5265
|22,6395
|% 0,09
|
|Frank
|20,1741
|20,2956
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9646
|4,9895
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|4,84
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.093
|1,85
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.380
|7.447
|14,00
|
|Yarım
|3.574
|3.640
|7,00
|
|Çeyrek
|1.792
|1.819
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,83
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|0,87
|