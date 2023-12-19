***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşDÜNYA GRUP GAYRİMENKUL DEĞERLEME DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiSümerpark AVM ve Skycity OfisRapor Tarihi19.12.2023AçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan Sümerpark AVM ve Skycity değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227162BIST