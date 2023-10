***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kuurlu'nun 10.10.2023 tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında şirketimizin yıllardır süren kronik problemleri, mevcut piyasa koşulları ve şirketin yeniden yapılanması kapsamında Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ("GYO") statüsünden çıkışı ve yatırım holding şeklinde tekrardan yapılanmasının tüm paydaşlar ve çıkar grupları için gerekli olduğu ve bu kapsamda 1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin (III-48.1) 44. madde hükmü gereğince Şirketin GYO statüsünden çıkması amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz esas sözleşmesinin 1., 2., 5. ve 7. maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine, GYO'lara ilişkin 6., 9., 10. ve 11. maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına, 2) Şirketimizin kronik yönetim boşluğu bulunması ve yeniden yapılanma kapsamında uzun dönemli bir planlama yapılmasının gerekliliği yanında yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek Şirket çıkarılmış sermayesinde bir değişim olmadan, Şirketimiz yönetim kontrolünü elinde bulunduran Ekrem KORKMAZ ve Erdin ÖZEL'in ayrı ayrı sahip oldukları 280.000 (İki Yüz Seksen Bin) Adet, mevcut GYO statüsündeki imtiyazsız payın, borsada işlem görmeyen nama yazılı imtiyazlı (A) grubu paya dönüşmesi amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin 8., 12 ve 14. maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine ve esas sözleşmeye 38. maddenin eklenmesine, 3) Şirketimiz esas sözleşmesinin mevzuata uyumu amacıyla 6., 9., 10. ve 11. maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine, Şirketimiz tarafından yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin olarak esas sözleşmeye 39. maddenin eklenmesine, 4) Şirketin GYO statüsünden çıkması ve esas sözleşmesinde imtiyazlı pay oluşturulması nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinde öngörülen değişikliklerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin (III-48.1) 44. maddesi hükmünün pay alım zorunluluğu doğurması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 4. maddesi hükmü önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesi nedeniyle, işbu yönetim kurulu kararının kamuya açıklanma tarihinde pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduklarına, 5) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin (II-23.3) "Ayrılma Hakkı kullanım fiyatı" başlıklı 14. maddesinde yer alan, "aynı genel kurul toplantısında birden fazla önemli nitelikteki işlemin görüşülecek olması durumunda pay sahibine ödenecek ayrılma hakkı bedeli, pay sahibinin ayrılma hakkına sahip olduğu tüm önemli nitelikteki işlemler kapsamında, her bir işlem için hak kazanılan pay tutarları da dikkate alınarak, en yüksek fiyattan başlanarak hesaplanır." hükmü gereğince, genel kurulda görüşülecek iki adet önemli nitelikte işlem kapsamında, verilecek olan en yüksek fiyattan bir adet pay alım teklinin, yeterli olması konusunda Kurul'dan uygunluk alınmasına, 6) Ortaklıktan ayrılma hakkının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin (II-23.3) 14. maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1,00 Kuruş nominal değerli pay başına, iş bu kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 8,10 TL olarak kullanılmasına, 7) Ayrılma hakkı bedelinin, yönetim kontrolünü elinde bulunduran Erdin ÖZEL ve Ekrem KORKMAZ tarafından karşılanmasına, 8) Bu çerçevede yapılacak başvurular neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı gerekli izinlerini muhtevi esas sözleşme değişikliklerinin yapılacak olan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, 9) Değiştirilen, yürürlükten kaldırılan ve eklenen esas sözleşme hükümlerine ilişkin olarak Kurul'a izin başvurusunda bulunulmasına ve 10) İşbu karar kapsamında yapılacak her türlü iş ve işlemin ifası için Şirket Yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Esas sözleşme tadil metni ve GYO'dan Holding'e Dönüşüm raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203936BIST