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***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme

20.05.2020 16:11
GÜNCEL HABERLER



***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2019
Açıklamalar

Şirket ana sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 23/05/2019 29/05/2019 9839



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845940


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 6,60 6.524.961 % 10,00  
KUTPO 23,10 8.311.512 % 10,00  
CMENT 32,34 5.434.063 % 10,00  
TSGYO 2,42 18.564.653 % 10,00  
CMBTN 82,50 15.592.419 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3187 8,3604 % 0,57  
Frank 7,0096 7,0518 % 0,97  
Riyal 1,8033 1,8123 % 0,30  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.748 1.748 3,51  
Altın Gr. 382 382 1,68  
Cumhuriyet 2.468 2.500 3,00  
Tam 2.541 2.565 3,10  
Yarım 1.240 1.254 1,50  
Çeyrek 620 627 0,70  
Gümüş.Ons 17,41 17,44 0,08  
Gümüş Gr. 3,80 3,81 0,03  
B. Petrol 35,56 35,56 0,91  
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