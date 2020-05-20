***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
20.05.2020 16:11
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2019
Açıklamalar
Şirket ana sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 23/05/2019 29/05/2019 9839
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845940
BIST
16:25102.670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 687,45
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
16:256,7966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0251
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
16:257,4573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0537
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4607
En Düşük
7,3878
16:25381,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,93
|Açılış
|: 381,86
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,10
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|6,60
|6.524.961
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|8.311.512
|% 10,00
|
|CMENT
|32,34
|5.434.063
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.564.653
|% 10,00
|
|CMBTN
|82,50
|15.592.419
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.017.640
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|148.629.541
|% -9,95
|
|EGCEY
|0,93
|1.115.358
|% -9,71
|
|UMPAS
|0,79
|157.291
|% -9,20
|
|EGCYH
|0,71
|2.233.541
|% -8,97
|
|ALKIM
|13,33
|990.618.329
|% 4,30
|
|THYAO
|10,94
|593.046.318
|% 1,30
|
|ASELS
|29,66
|564.181.208
|% 1,58
|
|MGROS
|34,26
|533.887.870
|% 4,01
|
|GARAN
|7,74
|518.916.191
|% -0,13
|
|EKGYO
|1,34
|222.419.252
|% 2,29
|
|GUSGR
|3,19
|278.408.777
|% 3,57
|
|YYAPI
|0,67
|50.930.503
|% 9,84
|
|ALKIM
|13,33
|990.618.329
|% 4,30
|
|AFYON
|2,85
|206.390.350
|% 2,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3187
|8,3604
|% 0,57
|
|Frank
|7,0096
|7,0518
|% 0,97
|
|Riyal
|1,8033
|1,8123
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|3,51
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,68
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.500
|3,00
|
|Tam
|2.541
|2.565
|3,10
|
|Yarım
|1.240
|1.254
|1,50
|
|Çeyrek
|620
|627
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,44
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,03
|
|B. Petrol
|35,56
|35,56
|0,91
|