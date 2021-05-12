***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler89.100.000 2.481.981 117.345 -77.265 1.187.526 29.000.000 -31.638.006 -8.202.160 81.969.421 81.969.421Transferler-8.202.160 8.202.160 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-17.965 -1.091.429 -1.109.394 -1.109.394Dönem Sonu Bakiyeler18 89.100.000 2.481.981 117.345 -95.230 1.187.526 29.000.000 -39.840.166 -1.091.429 80.860.027 80.860.027Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler89.100.000 2.481.981 117.345 -133.382 1.187.526 29.000.000 -39.840.166 -7.505.353 74.407.951 74.407.951Transferler-7.505.353 7.505.353 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-51.132 -3.290.290 -3.341.422 -3.341.422Sermaye Arttırımı18 53.460.000 400.401 53.860.401 53.860.401Dönem Sonu Bakiyeler18 142.560.000 2.481.981 517.746 -184.514 1.187.526 29.000.000 -47.345.519 -3.290.290 124.926.930 124.926.930Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.336.458 747.255Dönem Karı (Zararı)-3.290.290 -1.091.429Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-3.290.290 -1.091.429Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.124.424 752.882Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 0 2.960Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler80.536 289.758Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler80.536 16.285Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5 0 273.473Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.076.321 477.376Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 1.076.321 477.376Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler13 -32.433 -17.212İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-231.181 1.076.578Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler99.810 -268.862İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)95.232 -41.757İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.578 -227.105Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-39.126 -5.613İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -7.959İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-39.126 2.346Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler0 579.633Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-149.512 583.442İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-162.443 35.449İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)12.931 547.993Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-73.850 46.896İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-73.850 46.896İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-68.503 141.082Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-68.503 141.082Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.397.047 738.031Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -31.320 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 91.909 9.224YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.578.000 -738.676Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri53.860.401 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 53.860.401 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.206.224 -1.304.683Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -3.206.224 -1.304.683İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-43.834.436 1.102.255Ödenen Faiz6 -196.064 -429.818Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-45.677 -106.430YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.241.542 8.579NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.241.542 8.579DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 683.422 134.424DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.924.964 143.003Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.978.056 690.837Ticari Alacaklar5 1.275.044 1.466.764İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 0 95.232İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.275.044 1.371.532Diğer Alacaklar8 70.512 31.386İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 70.512 31.386Stoklar9 11.712.448 11.712.448Peşin Ödenmiş Giderler17 198.033 311.509İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 198.033 311.509Diğer Dönen Varlıklar17 42.040 31.717İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 42.040 31.717ARA TOPLAM18.276.133 14.244.661TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.276.133 14.244.661DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 228.353 228.353İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 228.353 228.353Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 1.905.891 1.873.458Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 107.514.000 107.514.000Maddi Duran Varlıklar11 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 0 0Peşin Ödenmiş Giderler17 76.757 76.757İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 76.757 76.757Diğer Duran Varlıklar17 2.464.592 2.292.935İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar17 2.464.592 2.292.935TOPLAM DURAN VARLIKLAR112.189.593 111.985.503TOPLAM VARLIKLAR130.465.726 126.230.164KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 115.070 455.021İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 115.070 455.021Banka Kredileri6 115.070 455.021Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 2.223.987 5.127.186İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 2.223.987 5.127.186Banka Kredileri6 2.223.987 5.120.988Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.198Ticari Borçlar7 1.773.484 1.923.184İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 76.179 238.622İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.697.305 1.684.562Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 133.828 182.184Diğer Borçlar283.789 43.218.030İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 132.336 43.049.402İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 151.453 168.628Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 192.825 188.423İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 192.825 188.423Kısa Vadeli Karşılıklar14 456.021 387.433Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 456.021 387.433Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 65.118 77.839İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 65.118 77.839ARA TOPLAM5.244.122 51.559.300TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.244.122 51.559.300UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar16 294.674 262.913Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 294.674 262.913TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER294.674 262.913TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.538.796 51.822.213ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar124.926.930 74.407.951Ödenmiş Sermaye18 142.560.000 89.100.000Sermaye Düzeltme Farkları18 2.481.981 2.481.981Paylara İlişkin Primler (İskontolar)517.746 117.345Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 -184.514 -133.382Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -184.514 -133.382Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -184.514 -133.382Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 1.187.526 1.187.526Diğer Kısıtlanmış Yedekler18 1.187.526 1.187.526Diğer Yedekler18 29.000.000 29.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -47.345.519 -39.840.166Net Dönem Karı veya Zararı-3.290.290 -7.505.353TOPLAM ÖZKAYNAKLAR124.926.930 74.407.951TOPLAM KAYNAKLAR130.465.726 126.230.164Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 709.019 1.747.499Satışların Maliyeti19 -726.149 -1.509.587TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-17.130 237.912BRÜT KAR (ZARAR)-17.130 237.912Genel Yönetim Giderleri20 -2.371.111 -553.827Pazarlama Giderleri20 -29.457 -36.499Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 91.909 9.224ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.325.789 -343.190TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri5 0 -273.473Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 32.433 17.212FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.293.356 -599.451Finansman Gelirleri23 206.503 4.097Finansman Giderleri24 -1.203.437 -496.075SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.290.290 -1.091.429SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.290.290 -1.091.429DÖNEM KARI (ZARARI)-3.290.290 -1.091.429Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.290.290 -1.091.429Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,02300000 -0,01200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,02300000 -0,01200000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar16 -51.132 -17.965Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -51.132 -17.965Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-51.132 -17.965TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.341.422 -1.109.394Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-3.341.422 -1.109.394http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936395BIST