***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
09.09.2022 18:14
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
89.100.000 2.481.981 117.345 -133.382 1.187.526 29.000.000 -39.840.166 -7.505.353 74.407.951 74.407.951
Transferler
-7.505.353 7.505.353 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-123.363 -4.354.690 -4.478.053 -4.478.053
Sermaye Arttırımı
53.460.000 400.401 53.860.401 53.860.401
Dönem Sonu Bakiyeler
15 142.560.000 2.481.981 517.746 -256.745 1.187.526 29.000.000 -47.345.519 -4.354.690 123.790.299 123.790.299
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
142.560.000 2.481.981 517.746 -269.819 1.187.526 29.000.000 -47.345.519 15.151.199 143.283.114 143.283.114
Transferler
15.151.199 -15.151.199 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-94.191 -1.165.596 -1.259.787 -1.259.787
Dönem Sonu Bakiyeler
15 142.560.000 2.481.981 517.746 -364.010 1.187.526 29.000.000 -32.194.320 -1.165.596 142.023.327 142.023.327
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
602.040 -3.676.172
Dönem Karı (Zararı)
-1.165.596 -4.354.690
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
193.499 882.118
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
389.196 92.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11,13 197.751 92.802
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 191.445
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20,21 -36.430 807.240
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-159.267 -17.924
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
10 -159.267 -17.924
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.574.137 -243.029
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.778.989 -68.587
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
95.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.778.989 -163.819
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.588 6.101
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-455 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
17.043 6.101
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 1.768.234 225.900
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
987.002 -244.564
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
583.150 -230.495
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
403.852 -14.069
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.903 -42.412
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-60.903 -42.412
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
642.205 -119.467
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
642.205 -119.467
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
602.040 -3.715.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 0 -31.320
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 0 70.749
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.286.167 5.047.499
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 53.860.401
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 53.860.401
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -4.952.468
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
585.339 -42.789.030
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0
Ödenen Faiz
21 -72.210 -1.208.920
Alınan Faiz
20 108.640 352.450
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
664.398 -214.934
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.888.207 1.371.327
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.888.207 1.371.327
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 101.966 683.422
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.990.173 2.054.749
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.990.173 766.364
Ticari Alacaklar
5 2.998.631 1.411.088
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.998.631 1.411.088
Diğer Alacaklar
12.437 29.025
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
455 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11.982 29.025
Stoklar
8 9.075.371 10.843.605
Peşin Ödenmiş Giderler
14 202.194 267.826
Diğer Dönen Varlıklar
14 57.594 52.158
ARA TOPLAM
14.336.400 13.370.066
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.336.400 13.370.066
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
7 228.353 228.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
228.353 228.353
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 2.289.666 2.130.399
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 128.481.000 128.481.000
Peşin Ödenmiş Giderler
14 115.342 111.959
Diğer Duran Varlıklar
14 1.708.956 2.294.348
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
132.823.317 133.246.059
TOPLAM VARLIKLAR
147.159.717 146.616.125
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
6 2.690.544 1.703.543
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 785.726 202.576
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.904.818 1.500.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 218.365 177.472
Diğer Borçlar
1.133.980 535.458
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 1.046.623 461.283
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 87.357 74.175
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 128.684 236.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
128.684 236.487
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 508.097 347.155
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 19.594 26.767
ARA TOPLAM
4.699.264 3.026.882
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.699.264 3.026.882
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 437.126 306.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
437.126 306.129
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
437.126 306.129
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.136.390 3.333.011
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
142.023.327 143.283.114
Ödenmiş Sermaye
15 142.560.000 142.560.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 2.481.981 2.481.981
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 517.746 517.746
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-364.010 -269.819
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-364.010 -269.819
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -364.010 -269.819
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.187.526 1.187.526
Diğer Yedekler
15 29.000.000 29.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -32.194.320 -47.345.519
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.165.596 15.151.199
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
142.023.327 143.283.114
TOPLAM KAYNAKLAR
147.159.717 146.616.125
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 6.569.477 1.570.160 3.776.227 861.141
Satışların Maliyeti
16 -4.736.530 -1.588.106 -2.186.767 -861.957
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.832.947 -17.946 1.589.460 -816
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.832.947 -17.946 1.589.460 -816
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.874.937 -3.328.371 -1.495.246 -957.260
Pazarlama Giderleri
17 -54.400 -36.376 -13.608 -6.919
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 153 70.749 0 -21.160
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -58.456 -69.780 -58.455 -69.780
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.154.693 -3.381.724 22.151 -1.055.935
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
5 -191.445 0 -39.691 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 159.267 17.924 82.643 -14.509
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.186.871 -3.363.800 65.103 -1.070.444
Finansman Gelirleri
20 108.640 352.450 102.688 145.947
Finansman Giderleri
21 -87.365 -1.343.339 -58.783 -139.902
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.165.596 -4.354.689 109.008 -1.064.399
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.165.596 -4.354.689 109.008 -1.064.399
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.165.596 -4.354.689 109.008 -1.064.399
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.165.596 -4.354.689 109.008 -1.064.399
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-94.187 -123.363 4.091 -72.231
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -94.187 -123.363 4.091 -72.231
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-94.187 -123.363 4.091 -72.231
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.259.783 -4.478.052 113.099 -1.136.630
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.259.783 -4.478.052 113.099 -1.136.630
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062057
BIST