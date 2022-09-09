***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler89.100.000 2.481.981 117.345 -133.382 1.187.526 29.000.000 -39.840.166 -7.505.353 74.407.951 74.407.951Transferler-7.505.353 7.505.353 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-123.363 -4.354.690 -4.478.053 -4.478.053Sermaye Arttırımı53.460.000 400.401 53.860.401 53.860.401Dönem Sonu Bakiyeler15 142.560.000 2.481.981 517.746 -256.745 1.187.526 29.000.000 -47.345.519 -4.354.690 123.790.299 123.790.299Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler142.560.000 2.481.981 517.746 -269.819 1.187.526 29.000.000 -47.345.519 15.151.199 143.283.114 143.283.114Transferler15.151.199 -15.151.199 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-94.191 -1.165.596 -1.259.787 -1.259.787Dönem Sonu Bakiyeler15 142.560.000 2.481.981 517.746 -364.010 1.187.526 29.000.000 -32.194.320 -1.165.596 142.023.327 142.023.327Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI602.040 -3.676.172Dönem Karı (Zararı)-1.165.596 -4.354.690Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler193.499 882.118Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler389.196 92.802Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11,13 197.751 92.802Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerGenel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 191.445Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20,21 -36.430 807.240Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-159.267 -17.924İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler10 -159.267 -17.924İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.574.137 -243.029Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.778.989 -68.587İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)95.232İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.778.989 -163.819Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler16.588 6.101İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-455 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)17.043 6.101Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 1.768.234 225.900Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler987.002 -244.564İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)583.150 -230.495İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)403.852 -14.069Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-60.903 -42.412İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-60.903 -42.412İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler642.205 -119.467Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)642.205 -119.467Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları602.040 -3.715.601Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 0 -31.320Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 0 70.749YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.286.167 5.047.499Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 53.860.401Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 0 53.860.401Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -4.952.468İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış585.339 -42.789.030İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki AzalışÖdenen Faiz21 -72.210 -1.208.920Alınan Faiz20 108.640 352.450Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)664.398 -214.934YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.888.207 1.371.327NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.888.207 1.371.327DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 101.966 683.422DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.990.173 2.054.749Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.990.173 766.364Ticari Alacaklar5 2.998.631 1.411.088İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.998.631 1.411.088Diğer Alacaklar12.437 29.025İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar455 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 11.982 29.025Stoklar8 9.075.371 10.843.605Peşin Ödenmiş Giderler14 202.194 267.826Diğer Dönen Varlıklar14 57.594 52.158ARA TOPLAM14.336.400 13.370.066TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.336.400 13.370.066DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 228.353 228.353İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar228.353 228.353Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 2.289.666 2.130.399Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 128.481.000 128.481.000Peşin Ödenmiş Giderler14 115.342 111.959Diğer Duran Varlıklar14 1.708.956 2.294.348TOPLAM DURAN VARLIKLAR132.823.317 133.246.059TOPLAM VARLIKLAR147.159.717 146.616.125KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 2.690.544 1.703.543İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 785.726 202.576İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.904.818 1.500.967Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 218.365 177.472Diğer Borçlar1.133.980 535.458İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 1.046.623 461.283İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 87.357 74.175Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 128.684 236.487İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)128.684 236.487Kısa Vadeli Karşılıklar11 508.097 347.155Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 19.594 26.767ARA TOPLAM4.699.264 3.026.882TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.699.264 3.026.882UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar13 437.126 306.129Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar437.126 306.129TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER437.126 306.129TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.136.390 3.333.011ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar142.023.327 143.283.114Ödenmiş Sermaye15 142.560.000 142.560.000Sermaye Düzeltme Farkları15 2.481.981 2.481.981Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 517.746 517.746Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-364.010 -269.819Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-364.010 -269.819Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -364.010 -269.819Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.187.526 1.187.526Diğer Yedekler15 29.000.000 29.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 -32.194.320 -47.345.519Net Dönem Karı veya Zararı-1.165.596 15.151.199TOPLAM ÖZKAYNAKLAR142.023.327 143.283.114TOPLAM KAYNAKLAR147.159.717 146.616.125Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 6.569.477 1.570.160 3.776.227 861.141Satışların Maliyeti16 -4.736.530 -1.588.106 -2.186.767 -861.957TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.832.947 -17.946 1.589.460 -816Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)1.832.947 -17.946 1.589.460 -816Genel Yönetim Giderleri17 -2.874.937 -3.328.371 -1.495.246 -957.260Pazarlama Giderleri17 -54.400 -36.376 -13.608 -6.919Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 153 70.749 0 -21.160Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -58.456 -69.780 -58.455 -69.780ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.154.693 -3.381.724 22.151 -1.055.935TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri5 -191.445 0 -39.691 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 159.267 17.924 82.643 -14.509FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.186.871 -3.363.800 65.103 -1.070.444Finansman Gelirleri20 108.640 352.450 102.688 145.947Finansman Giderleri21 -87.365 -1.343.339 -58.783 -139.902SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.165.596 -4.354.689 109.008 -1.064.399Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.165.596 -4.354.689 109.008 -1.064.399DÖNEM KARI (ZARARI)-1.165.596 -4.354.689 109.008 -1.064.399Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.165.596 -4.354.689 109.008 -1.064.399Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-94.187 -123.363 4.091 -72.231Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -94.187 -123.363 4.091 -72.231Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-94.187 -123.363 4.091 -72.231TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.259.783 -4.478.052 113.099 -1.136.630Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.259.783 -4.478.052 113.099 -1.136.630http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062057BIST