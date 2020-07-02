***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Asgari toplantı nisabı sağlanamamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 08.06.2020Genel Kurul Tarihi 02.07.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYOĞLUAdres Rıhtım Caddesi No : 51 Karaköy-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2019 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,5 - 2019 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,7 - Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi kamuya açıklanan mali tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle nakit kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2020 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,11 - 2019 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,12 - 2019 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,13 - 2019 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi kapsamında kira gelirleri hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,16 - Dilekler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 genel kurul davetiyesi ve gundem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Asgari toplantı nisabının sağlanamamasıGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Pera GYO Genel Kurul Erteleme Tutanağı Nisap Yokluğu.pdf - TutanakEk AçıklamalarAsgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile Olağan Genel Kurul toplantısı ertelenmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854116BIST