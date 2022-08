***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 01.07.2022Genel Kurul Tarihi 29.07.2022Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.07.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 193 Apt. Blok No:193 İç Kapı No:2 Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2021 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,5 - 2021 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,.7 - Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi kamuya açıklanan mali tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,10 - 2021 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,11 - 2021 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,12 - 2021 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi kapsamında kira gelirleri hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,15 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçmiş olan şekliyle tadili hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması16 - Dilekler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 İlan.pdf - İlan MetniEK: 2 Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2021 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceğinin ilan edildiği Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2021 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Olağan Genel Kurul toplantısında1. 2021 yılı Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve mali tablolarının müzakeresi ve onayı TTK m. 420 uyarınca bir ay sonraya bırakılmıştır.2. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası TTK m. 420 uyarınca bir ay sonraya bırakılmıştır.3. 31.12.2021 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan mali tablolarda dönem karı bulunmasına rağmen vergi mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan solo/yasal mali tablolarda dönem zararı bulunması sebebiyle 2021 faaliyet dönemine ilişkin kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi TTK m. 420 uyarınca bir ay sonraya bırakılmıştır.4. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ekrem KORKMAZ, Erdin ÖZEL, Halil ÜRÜN, Sami DUMAN (bağımsız üye) ve Murat TAŞYÜREK (bağımsız üye) üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine,5. 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.Ekler :- Toplantı Tutanağı,- Katılanlar ListesiSaygılarımızla,PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşülmediKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 12.08.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun_Web.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Tutanak_Web.pdf - TutanakEk AçıklamalarÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMUOrtaklığın Unvanı : Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 193 Apt. Blok No: 193 İç Kapı No: 2 Şişli/İstanbulTelefon ve Faks No : 0.212.243 44 50 0.212.243 81 79Tarih : 12.08.2022Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca yapılan özel durumaçıklamasıdır.Açıklanacak özel durum/durumlar :Şirketimizin 2021 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceğinin ilan edildiği 29.07.2021'de, İstanbul'da akdedilen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan aşağıdaki kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12.08.2022 tarihinde tescil edilmiştir.1. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ekrem KORKMAZ, Erdin ÖZEL, Halil ÜRÜN, Sami DUMAN (bağımsız üye) ve Murat TAŞYÜREK (bağımsız üye) üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir.2. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçmiş olan şekliyle tadil edilmesine karar verilmiştir.Aynı toplantıda TTK m. 420 uyarınca bir ay sonraya bırakılmasına karar verilen1. 2021 yılı Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve mali tablolarının müzakeresi ve onayı,2. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası ve3. 31.12.2021 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan mali tablolarda dönem karı bulunmasına rağmen vergi mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan solo/yasal mali tablolarda dönem zararı bulunması sebebiyle 2021 faaliyet dönemine ilişkin kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurula bilgi verilmesihususlarına ilişkin gündem maddelerini içerir genel kurul toplantısı ayrı bir tarihte yapılacak, buna ilişkin duyuru ayrıca yapılacaktır.Saygılarımızla,EK: Şirket Ana Sözleşmesi Tadil MetniPERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055116BIST