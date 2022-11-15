***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
15.11.2022 20:05
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Zincirlikuyu Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022-3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/11/2022
Açıklamalar
01.01.2022-30.09.2022 Dönemi 3. dönem geçici vergi beyanname ekinde Zincirlikuyu Vergi Dairesine verilen Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış olan Gelir Tablosu PDF olarak ekte sunulmuştur. Söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080183
BIST
18:004.657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 86,80
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
18:0018,6046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
18:0019,1899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0306
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,5094
En Düşük
19,1571
18:001.059,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,35
|Açılış
|: 1.059,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.068,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler18:00
|GLCVY
|26,40
|59.918.665
|% 10,00
|
|BRLSM
|22,22
|159.571.394
|% 10,00
|
|HKTM
|101,20
|356.311.877
|% 10,00
|
|KONKA
|58,30
|295.383.262
|% 10,00
|
|KUVVA
|41,58
|1.974.688
|% 10,00
|
|MNDRS
|9,91
|204.925.249
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|999.551.935
|% -9,97
|
|NTHOL
|12,88
|194.841.627
|% -7,93
|
|GARFA
|22,06
|6.536.817
|% -7,62
|
|OTTO
|41,80
|1.372.993
|% -7,19
|
|THYAO
|109,00
|9.787.977.910
|% -0,64
|
|EREGL
|37,60
|8.842.718.573
|% 0,70
|
|ODAS
|12,32
|5.986.611.974
|% 3,62
|
|ASELS
|41,14
|5.795.866.090
|% -1,34
|
|AKBNK
|16,19
|5.385.915.123
|% 6,30
|
|ISCTR
|9,73
|5.009.265.144
|% 5,08
|
|YKBNK
|10,79
|5.383.327.062
|% 9,99
|
|ODAS
|12,32
|5.986.611.974
|% 3,62
|
|SKBNK
|2,34
|1.035.395.744
|% 1,30
|
|TSKB
|3,26
|1.437.784.300
|% 2,52
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6035
|18,6076
|% 0,02
|
|Euro
|19,1661
|19,1875
|% -0,17
|
|Sterlin
|22,0206
|22,1310
|% 0,99
|
|Frank
|19,5904
|19,7084
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9362
|4,9609
|% 0,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|10,07
|
|Altın Gr.
|1.059
|1.060
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.027
|7.164
|30,00
|
|Yarım
|3.412
|3.503
|15,00
|
|Çeyrek
|1.706
|1.751
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,69
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,85
|-0,30
|
|B. Petrol
|94,02
|94,02
|0,88
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:57EDATA
Yüzde 6.78 oranında artışla 24.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 590, 238 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 28 artarak (% 1.92 ) 4, 097
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KTSKR, HEKTS, MIATK, IEYHO, SMRTG, PAPIL, CONSE, JANTS, ORGE
-
17:56
ACSEL, KUTPO, AGESA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
ISKPL, OZRDN, AVGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında