***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2022-30.09.2022Mali Tablonun Verildiği OtoriteZincirlikuyu Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2022-3. Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi15/11/2022Açıklamalar01.01.2022-30.09.2022 Dönemi 3. dönem geçici vergi beyanname ekinde Zincirlikuyu Vergi Dairesine verilen Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış olan Gelir Tablosu PDF olarak ekte sunulmuştur. Söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080183BIST