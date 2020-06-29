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***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

29.06.2020 19:48
GÜNCEL HABERLER



***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

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İzahname (SPK Onayına Sunulan)

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Açıklamalar

       Şirketimizin 89.100.000 (seksen dokuz milyon yüz bin) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin 60.000.000 (atmış milyon) Türk Lirası'na azaltılması ve eş anlı olarak 95.000.000 (doksan beş milyon) Türk Lirasına çıkarılması işlemlerine ilişkin olarak, ekteki İzahname Taslağı'nın onaylanması amacıyla 26 Haziran 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuru yapılmıştır.
Kurul'a yapılan kayda alma başvurusu incelenecek olup, ekte sunulan taslak izahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır. Kurul'un incelemesi sonucu İzahnamenin onaylanması durumunda Kurul tarafından onaylı olan İzahname metni ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.
 
EK 1: Taslak İzahname




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853353


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