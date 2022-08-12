***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.08.2022 18:49
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Erteleme
Karar Tarihi 12.08.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.09.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi kamuya açıklanan mali tablolarına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan mali tablolarda dönem karı bulunmasına rağmen vergi mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan solo/yasal mali tablolarda dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtılamayacağı hususunun Genel Kurulda hissedarların bilgisine sunulmasına karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055193
BIST
17:592.864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -4,19
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.897
En Düşük
2.841
17:5917,9322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0058
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9030
17:5918,4272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1054
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,3728
17:591.037,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,09
|Açılış
|: 1.038,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.039,69
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TKNSA
|9,57
|302.519.168
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|192.507.133
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.503.937
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|105.044.965
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|64.239.744
|% 9,96
|
|KZBGY
|28,26
|81.120.845
|% -10,00
|
|PAMEL
|168,50
|22.544.444
|% -9,99
|
|AKENR
|1,98
|121.314.362
|% -9,59
|
|TEKTU
|1,71
|65.714.671
|% -8,06
|
|BLCYT
|11,90
|73.015.732
|% -7,75
|
|THYAO
|62,40
|6.338.850.855
|% 1,63
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% -0,70
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% -3,20
|
|SISE
|24,22
|1.993.997.946
|% -0,08
|
|SAHOL
|23,68
|1.903.546.517
|% -1,91
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% -3,20
|
|EKGYO
|3,54
|1.374.459.094
|% -3,01
|
|ODAS
|4,04
|1.334.132.777
|% 2,80
|
|DOHOL
|4,63
|1.313.875.832
|% 3,58
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% -0,70
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9258
|17,9322
|% -0,03
|
|Euro
|18,3727
|18,4272
|% -0,57
|
|Sterlin
|21,6822
|21,7909
|% -0,70
|
|Frank
|18,9561
|19,0702
|% -0,20
|
|Riyal
|4,7579
|4,7817
|% -0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|12,29
|
|Altın Gr.
|1.039
|1.039
|6,05
|
|Cumhuriyet
|6.924
|7.029
|5,00
|
|Tam
|6.947
|7.033
|41,00
|
|Yarım
|3.385
|3.438
|20,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.719
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,84
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|0,28
|
|B. Petrol
|97,84
|97,84
|-1,76
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59CELHA
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 952, 662 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 12 kaybederek (% -0.55 ) 3, 085
-
17:58XU100
Endeks 2, 860 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 46, 519.00 milyon TL de
-
17:57LIDFA
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 161, 612 adet işlem
-
17:56ESEN
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 33.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 176 adet işlem