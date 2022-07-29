***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.07.2022 21:15
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca yapılan özel durum açıklamasıdır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 700.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 27.05.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.06.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.07.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun Şirketimizin tabi olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemi içerisinde Yönetim Kuruluna sermaye artırımı için tanınmış olan 5 yıllık yetki süresinin uzatılması, Kayıtlı Sermaye Sistemi tavanının 700.000.000,-TL'ye yükseltilmesi ve diğer hususları da içerecek şekilde Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesine karar vermesi akabinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na yaptığımız başvurular olumlu sonuçlanmıştır.
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçmiş olan şekliyle tadili hususu 29.07.2022 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında hissedarların görüşüne sunulup kabul edilmiştir.
Saygılarımızla,
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tutanak_Web.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049948
BIST