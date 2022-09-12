***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
12.09.2022 18:39
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Murat TAŞYÜREK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Halil ÜRÜN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Berati USTA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Murat TAŞYÜREK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Sami DUMAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Murat TAŞYÜREK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Sami DUMAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062444
BIST
18:053.649
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 127,83
|Açılış
|: 3.558
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|Önceki Kapanış
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3.650
En Düşük
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18:0518,2289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
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|Açılış
|: 18,2950
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|Önceki Kapanış
|: 18,2980
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En Düşük
18,2080
18:0518,4919
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 18,5000
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|Önceki Kapanış
|: 18,3600
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18,6033
En Düşük
18,3348
18:051.013,89
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
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1.017,14
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|504,90
|141.093.054
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,71
|31.018.500
|% 10,00
|
|RODRG
|33,22
|9.748.555
|% 10,00
|
|QNBFB
|49,50
|1.498.241
|% 10,00
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 9,99
|
|ASUZU
|294,30
|493.412.686
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.672.868
|% -10,00
|
|SEKUR
|20,84
|54.315.127
|% -9,94
|
|MEDTR
|23,50
|34.217.987
|% -7,84
|
|BRMEN
|3,29
|1.332.793
|% -6,80
|
|ISCTR
|12,55
|11.932.219.878
|% 0,88
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,69
|7.989.552.543
|% 6,13
|
|EREGL
|33,40
|7.253.767.781
|% 2,90
|
|THYAO
|74,95
|7.092.231.976
|% 2,11
|
|EKGYO
|5,35
|5.996.232.719
|% 4,70
|
|ISCTR
|12,55
|11.932.219.878
|% 0,88
|
|YKBNK
|9,69
|7.989.552.543
|% 6,13
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 9,99
|
|DOHOL
|5,78
|1.746.036.856
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2181
|18,2326
|% -0,01
|
|Euro
|18,4810
|18,4949
|% 0,98
|
|Sterlin
|21,2685
|21,3752
|% 0,94
|
|Frank
|19,0798
|19,1948
|% 0,86
|
|Riyal
|4,8345
|4,8588
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|13,50
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|7,95
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.822
|6.883
|54,00
|
|Yarım
|3.324
|3.363
|25,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.683
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,90
|19,92
|1,07
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,62
|
|B. Petrol
|94,36
|94,36
|1,52
|
Seans Raporu
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