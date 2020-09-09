Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.09.2020 08:49
GÜNCEL HABERLER



***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/07/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, 24.07.2020 tarihinde yaptığı Özel Durum Açıklaması ile Şirketimizin, kamuya açıklanmış olan 31.03.2020 tarihli finansal tablolarında görüldüğü üzere ödenmiş sermayesinin 89.100.000 TL, geçmiş dönem zararları ve dönem zararı toplamı 40.931.415 TL olduğu aynı tarih itibarı ile Şirketimizin kısa vadeli yükümlülükleri 44.347.256  TL iken dönen varlıklar toplamı 17.122.423 TL olduğu Şirketimizin kısa vadeli yükümlülüklerinin %79,7‘sini hissedarı Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'ye ("Ardus") olan toplam 35.343.656 TL (otuzbeşmilyonüçyüzkırküçbinaltıyüzellialtıTürkLirası) tutarında borcu teşkil ettiği ve Ardus'un hisselerinin tamamı halka açık bir şirket olan Global Yatırım Holding A.Ş.'ye ait olduğu, Ardus'a olan söz konusu borcun Şirketimizin  yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve çeşitli faaliyet giderleri ile Şirketimiz tarafından kullanılan banka kredileri vb. gibi finansal borç ödemelerinin yapılabilmesi amacıyla Ardus'tan nakit ödünç olarak alındığı, ortaklar cari hesabına işlendiği ve muaccel olduğu Şirketimizin, kısa vadeli yükümlülüklerinin %79,7'sini, toplam yükümlülüklerinin de %75,9'unu oluşturan bu borca ilişkin olarak Ardus ile Şirketimiz arasında ihtiyari arabuluculuk süreci başlatıldığı ve bu kapsamda bir ihtiyari arabuluculuk anlaşma tutanağı (30.06.2020 tarihi itibariyle borç tutarı olan 35.702.155,62 TL üzerinden) imzalandığı ve böylelikle ilgili mevzuat uyarınca Ardus, söz konusu ihtiyari arabuluculuk anlaşma tutanağına icra edilebilirlik şerhini de tamamlayarak Şirketimize ihbar etmiş olduğu ve bunun sonucunda söz konusu borç yargısal olarak kesinleştiği kamuoyuna duyurulmuştu.
 
08.09.2020 saat 21:27 itibariyle, Şirketimizin Ardus'a olan borcuna yönelik olarak, asıl alacak tutarı 35.702.155,62 TL, işlemiş faiz tutarı 659.022,67 TL olmak üzere, 36.361.178,29 TL tutarındaki toplam alacağın fer'ileriyle birlikte tahsili amacıyla İstanbul 34. İcra Müdürlüğü'nün 2020/17602 E. Sayılı dosyası üzerinden başlatılan icra takibinde gönderilen icra emrini tebliğ almış bulunmaktayız.
 
İcra emrinin konusunu teşkil eden, arabuluculuk tutanağı icra edilebilirlik şerhini de haiz olduğundan, kesinleşmiş ilam hükmündedir ve yapılan incelemede icra emrinin takip talebi ile ilama aykırı olmadığı da tespit edildiğinden, Şirketimizin söz konusu borcu tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde ödemesi gerekmektedir, aksi takdirde şirketimiz aleyhinde cebri icra işlemleri gerçekleştirilecektir.
 Yapılan değerlendirmede, Şirketimizin finansal durumu göz önüne alındığında, ilgili borç tutarının tamamını nakit olarak ödemesi mümkün gözükmemektedir. Bu çerçevede, Şirketimizin ilgili borcu ödemesi adına değerlendirmeler yapılacaktır ancak her halükarda ilgili borcun tahsili maksadıyla, Şirketimize ve Şirketimizin malvarlıklarına yönelik haciz işlemleri yapılabilecektir.
 
Şirketimiz'in, 24.07.2020 tarihinde yaptığı Özel Durum Açıklaması ile belirtildiği üzere, Şirketimizin sermaye azaltımı ve sermaye yapımızın güçlendirilmesi amacı ile eş zamanlı olarak 35 milyon TL tutarında sermaye artırımı hususunda SPK'ya yaptığı başvuru halen SPK incelemesindedir. Bu kapsamda, Ardus'un tekrardan Şirketimize yaptığı bildirimde, önceki bildirimi ile paralel şekilde özetle "Şirketimizden olan 35 milyon TL tutarındaki alacağı yargısal olarak kesinleşmiş olmakla beraber, sermaye artırımı işlemi sırasında Şirketimiz yönetim kurulunun genel kurulda kendisinin göstermiş olduğu adaylardan teşekkül ediyor olması koşulu ile sermaye artırımı sürecinde bedeli Şirketimizden olan alacaklarına mahsup edilmek suretiyle satılmayan payların tamamını satın almayı taahhüt edeceğini ve bu bağlamda icraya konulmuş olan arabuluculuk anlaşma tutanağına ilişkin olarak icra işlemlerine devam etmeyeceğini, aksi durumda kendisi halka açık bir şirketin %100 iştiraki olduğundan alacağının tahsili için gerekli tüm işlemleri süratle yerine getirmesinin zaruri olduğunu" tekrardan bildirmiştir.
Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.
Saygılarımızla,
 PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874069


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:021.092
Değişim :  0,23% |  2,46
Açılış :  1.089  
Önceki Kapanış :  1.090  
En Yüksek
1.095 En Düşük
1.087
BIST En Aktif Hisseler12:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FMIZP 88,00 20.884.752 % 10,00  
COSMO 3,85 348.567 % 10,00  
MRSHL 226,80 24.749.568 % 9,99  
KARTN 656,50 71.874.706 % 9,98  
KONYA 442,00 26.790.675 % 9,98  
daha fazla
12:00 Alış Satış %  
Dolar 7,4933 7,4979 % 0,21  
Euro 8,8169 8,8214 % 0,10  
Sterlin 9,6722 9,7207 % -0,14  
Frank 8,1333 8,1823 % 0,15  
Riyal 1,9916 2,0016 % 0,12  
daha fazla
12:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.930 1.931 -1,16  
Altın Gr. 465 466 0,71  
Cumhuriyet 3.085 3.132 15,00  
Tam 3.076 3.152 14,60  
Yarım 1.487 1.525 7,06  
Çeyrek 746 762 3,53  
Gümüş.Ons 26,62 26,66 -0,02  
Gümüş Gr. 6,43 6,44 0,02  
B. Petrol 40,35 40,35 0,57  
Seans Raporu 12:00
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru