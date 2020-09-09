***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/07/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 24.07.2020 tarihinde yaptığı Özel Durum Açıklaması ile Şirketimizin, kamuya açıklanmış olan 31.03.2020 tarihli finansal tablolarında görüldüğü üzere ödenmiş sermayesinin 89.100.000 TL, geçmiş dönem zararları ve dönem zararı toplamı 40.931.415 TL olduğu aynı tarih itibarı ile Şirketimizin kısa vadeli yükümlülükleri 44.347.256 TL iken dönen varlıklar toplamı 17.122.423 TL olduğu Şirketimizin kısa vadeli yükümlülüklerinin %79,7‘sini hissedarı Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'ye ("Ardus") olan toplam 35.343.656 TL (otuzbeşmilyonüçyüzkırküçbinaltıyüzellialtıTürkLirası) tutarında borcu teşkil ettiği ve Ardus'un hisselerinin tamamı halka açık bir şirket olan Global Yatırım Holding A.Ş.'ye ait olduğu, Ardus'a olan söz konusu borcun Şirketimizin yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve çeşitli faaliyet giderleri ile Şirketimiz tarafından kullanılan banka kredileri vb. gibi finansal borç ödemelerinin yapılabilmesi amacıyla Ardus'tan nakit ödünç olarak alındığı, ortaklar cari hesabına işlendiği ve muaccel olduğu Şirketimizin, kısa vadeli yükümlülüklerinin %79,7'sini, toplam yükümlülüklerinin de %75,9'unu oluşturan bu borca ilişkin olarak Ardus ile Şirketimiz arasında ihtiyari arabuluculuk süreci başlatıldığı ve bu kapsamda bir ihtiyari arabuluculuk anlaşma tutanağı (30.06.2020 tarihi itibariyle borç tutarı olan 35.702.155,62 TL üzerinden) imzalandığı ve böylelikle ilgili mevzuat uyarınca Ardus, söz konusu ihtiyari arabuluculuk anlaşma tutanağına icra edilebilirlik şerhini de tamamlayarak Şirketimize ihbar etmiş olduğu ve bunun sonucunda söz konusu borç yargısal olarak kesinleştiği kamuoyuna duyurulmuştu.08.09.2020 saat 21:27 itibariyle, Şirketimizin Ardus'a olan borcuna yönelik olarak, asıl alacak tutarı 35.702.155,62 TL, işlemiş faiz tutarı 659.022,67 TL olmak üzere, 36.361.178,29 TL tutarındaki toplam alacağın fer'ileriyle birlikte tahsili amacıyla İstanbul 34. İcra Müdürlüğü'nün 2020/17602 E. Sayılı dosyası üzerinden başlatılan icra takibinde gönderilen icra emrini tebliğ almış bulunmaktayız.İcra emrinin konusunu teşkil eden, arabuluculuk tutanağı icra edilebilirlik şerhini de haiz olduğundan, kesinleşmiş ilam hükmündedir ve yapılan incelemede icra emrinin takip talebi ile ilama aykırı olmadığı da tespit edildiğinden, Şirketimizin söz konusu borcu tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde ödemesi gerekmektedir, aksi takdirde şirketimiz aleyhinde cebri icra işlemleri gerçekleştirilecektir.Yapılan değerlendirmede, Şirketimizin finansal durumu göz önüne alındığında, ilgili borç tutarının tamamını nakit olarak ödemesi mümkün gözükmemektedir. Bu çerçevede, Şirketimizin ilgili borcu ödemesi adına değerlendirmeler yapılacaktır ancak her halükarda ilgili borcun tahsili maksadıyla, Şirketimize ve Şirketimizin malvarlıklarına yönelik haciz işlemleri yapılabilecektir.Şirketimiz'in, 24.07.2020 tarihinde yaptığı Özel Durum Açıklaması ile belirtildiği üzere, Şirketimizin sermaye azaltımı ve sermaye yapımızın güçlendirilmesi amacı ile eş zamanlı olarak 35 milyon TL tutarında sermaye artırımı hususunda SPK'ya yaptığı başvuru halen SPK incelemesindedir. Bu kapsamda, Ardus'un tekrardan Şirketimize yaptığı bildirimde, önceki bildirimi ile paralel şekilde özetle "Şirketimizden olan 35 milyon TL tutarındaki alacağı yargısal olarak kesinleşmiş olmakla beraber, sermaye artırımı işlemi sırasında Şirketimiz yönetim kurulunun genel kurulda kendisinin göstermiş olduğu adaylardan teşekkül ediyor olması koşulu ile sermaye artırımı sürecinde bedeli Şirketimizden olan alacaklarına mahsup edilmek suretiyle satılmayan payların tamamını satın almayı taahhüt edeceğini ve bu bağlamda icraya konulmuş olan arabuluculuk anlaşma tutanağına ilişkin olarak icra işlemlerine devam etmeyeceğini, aksi durumda kendisi halka açık bir şirketin %100 iştiraki olduğundan alacağının tahsili için gerekli tüm işlemleri süratle yerine getirmesinin zaruri olduğunu" tekrardan bildirmiştir.Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.Saygılarımızla,PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874069BIST