***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bedelli sermaye artìrìmì ile ilgili 14.09.2020 tarihli ve 287 sayìlì yönetim kurulu kararì ekinde yer alan Sermaye Piyasasì Kurulu'nun VII-128.1 sayìlì Pay Tebliºi'nin 33. maddesi uyarìnca hazìrlanan bedelli sermaye artìrìmìndan elde edilecek fonun kullanìm yerlerine iliƒkin rapor ekte yer almaktadìr..Saygìlarìmìzlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876846BIST