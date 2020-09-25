***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.09.2020 21:36
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bedelli sermaye artìrìmì ile ilgili 14.09.2020 tarihli ve 287 sayìlì yönetim kurulu kararì ekinde yer alan Sermaye Piyasasì Kurulu'nun VII-128.1 sayìlì Pay Tebliºi'nin 33. maddesi uyarìnca hazìrlanan bedelli sermaye artìrìmìndan elde edilecek fonun kullanìm yerlerine iliƒkin rapor ekte yer almaktadìr..
Saygìlarìmìzla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876846
BIST
18:051.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,61
|Açılış
|: 1.129
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|Önceki Kapanış
|: 1.120
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1.135
En Düşük
1.124
18:057,6657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0403
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
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7,6870
En Düşük
7,5122
18:058,9183
En Yüksek
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|: 0,17%
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|Açılış
|: 8,9150
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 459,78
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|: 457,96
|
459,99
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|2.852,00
|3.192.890
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.813,30
|1.900.717
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|48.810.511
|% 10,00
|
|CEMTS
|14,96
|245.603.747
|% 10,00
|
|ATSYH
|2,75
|1.729.279
|% 10,00
|
|HURGZ
|1,98
|473.988.617
|% -10,00
|
|YONGA
|47,66
|5.932.991
|% -9,99
|
|AYCES
|102,10
|40.002.851
|% -9,96
|
|ARMDA
|66,00
|34.905.296
|% -9,96
|
|SANFM
|8,07
|2.624.359
|% -9,93
|
|GARAN
|7,17
|3.449.031.754
|% 2,28
|
|SISE
|7,07
|1.975.358.065
|% 3,51
|
|ASELS
|17,22
|1.267.988.752
|% 1,47
|
|AKBNK
|5,10
|773.625.802
|% 1,19
|
|KRDMD
|3,30
|727.306.741
|% 0,61
|
|GARAN
|7,17
|3.449.031.754
|% 2,28
|
|SISE
|7,07
|1.975.358.065
|% 3,51
|
|ODAS
|2,69
|671.735.567
|% 2,67
|
|AKENR
|2,06
|513.344.168
|% 3,00
|
|ZOREN
|2,64
|626.406.768
|% 3,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6634
|7,6657
|% 0,53
|
|Euro
|8,9071
|8,9183
|% 0,17
|
|Sterlin
|9,7227
|9,7715
|% 0,36
|
|Frank
|8,2184
|8,2680
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0372
|2,0475
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|-1,31
|
|Altın Gr.
|460
|460
|1,77
|
|Cumhuriyet
|3.052
|3.098
|8,00
|
|Tam
|3.036
|3.112
|9,33
|
|Yarım
|1.467
|1.505
|4,51
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|5,69
|5,70
|0,02
|
|B. Petrol
|41,94
|41,94
|0,00
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