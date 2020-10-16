***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin vergi, sosyal güvenlik sigortası vb. gibi kamusal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve çeşitli faaliyet giderleri ile kullanılan banka kredileri vb. gibi finansal borç ödemelerinin yapılabilmesi amacıyla hissedarı Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'den ("Ardus") ödünç alınan ve ortaklar cari hesabına işlenmiş olan alacak miktarına istinaden, Ardus tarafından 6 Eylül 2019 – 7 Ekim 2020 tarihleri arasını kapsayacak şekilde Şirketimiz adına 07.10.2020 tarihinde 6.370.624,30-TL (altımilyonüçyüzyetmişbinaltıyüzyirmidörtTürkLirasıotuzKuruş) miktarlı "Faiz" açıklamalı e-fatura düzenlenmiştir. Bu fatura borcuna yönelik olarak Ardus ile Şirketimiz arasında 15.10.2020 tarihinde ihtiyari arabuluculuk süreci başlatılmış ve bu kapsamda 16.10.2020 tarihinde ihtiyari arabuluculuk anlaşma tutanağı imzalanmıştır.Anlaşma tutanağı uyarınca Şirketimiz 6.370.624,30-TL (altımilyonüçyüzyetmişbinaltıyüzyirmidörtTürkLirasıotuzKuruş) borcu 19.10.2020 tarihinde ifa edecektir. Şirketimiz tarafından anlaşma tutanağına uyulmaması halinde Ardus, ilgili mevzuat uyarınca yetkili mahkemeden icra edilebilirlik şerhi alarak anlaşma tutanağına ilam hükmünde belge niteliği kazandırabilecek ilam niteliğindeki belgenin tahsili amacıyla Şirketimiz aleyhinde hukuki yollara başvurabilecektir.Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.Saygılarımızla,PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882222BIST