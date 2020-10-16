***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.10.2020 18:12
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin vergi, sosyal güvenlik sigortası vb. gibi kamusal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve çeşitli faaliyet giderleri ile kullanılan banka kredileri vb. gibi finansal borç ödemelerinin yapılabilmesi amacıyla hissedarı Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'den ("Ardus") ödünç alınan ve ortaklar cari hesabına işlenmiş olan alacak miktarına istinaden, Ardus tarafından 6 Eylül 2019 – 7 Ekim 2020 tarihleri arasını kapsayacak şekilde Şirketimiz adına 07.10.2020 tarihinde 6.370.624,30-TL (altımilyonüçyüzyetmişbinaltıyüzyirmidörtTürkLirasıotuzKuruş) miktarlı "Faiz" açıklamalı e-fatura düzenlenmiştir. Bu fatura borcuna yönelik olarak Ardus ile Şirketimiz arasında 15.10.2020 tarihinde ihtiyari arabuluculuk süreci başlatılmış ve bu kapsamda 16.10.2020 tarihinde ihtiyari arabuluculuk anlaşma tutanağı imzalanmıştır.
Anlaşma tutanağı uyarınca Şirketimiz 6.370.624,30-TL (altımilyonüçyüzyetmişbinaltıyüzyirmidörtTürkLirasıotuzKuruş) borcu 19.10.2020 tarihinde ifa edecektir. Şirketimiz tarafından anlaşma tutanağına uyulmaması halinde Ardus, ilgili mevzuat uyarınca yetkili mahkemeden icra edilebilirlik şerhi alarak anlaşma tutanağına ilam hükmünde belge niteliği kazandırabilecek ilam niteliğindeki belgenin tahsili amacıyla Şirketimiz aleyhinde hukuki yollara başvurabilecektir.
Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.
Saygılarımızla,
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882222
BIST
17:591.193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 12,55
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.194
En Düşük
1.183
17:597,9013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0311
|Açılış
|: 7,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9577
En Düşük
7,8869
17:599,2635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0325
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
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9,3412
En Düşük
9,2449
17:59482,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -4,35
|Açılış
|: 482,96
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
482,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ITTFH
|9,13
|368.209.438
|% 10,00
|
|ALCTL
|32,78
|145.964.220
|% 10,00
|
|TKURU
|357,50
|42.577.541
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.891.622
|% 10,00
|
|KLGYO
|13,57
|343.376.735
|% 9,97
|
|BASCM
|9,37
|37.255
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|1.823.276
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.110.458
|% -9,95
|
|GARAN
|7,19
|1.173.391.325
|% 2,57
|
|SISE
|6,79
|1.145.113.482
|% 1,04
|
|PETKM
|4,70
|1.129.955.368
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,84
|641.618.675
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,74
|605.777.266
|% 9,43
|
|ALBRK
|1,64
|581.817.967
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,84
|641.618.675
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,74
|605.777.266
|% 9,43
|
|TSKB
|1,29
|431.928.101
|% 9,32
|
|PETKM
|4,70
|1.129.955.368
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8974
|7,9013
|% -0,39
|
|Euro
|9,2584
|9,2635
|% -0,35
|
|Sterlin
|10,1808
|10,2319
|% -0,36
|
|Frank
|8,6089
|8,6608
|% -0,47
|
|Riyal
|2,1003
|2,1108
|% -0,50
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|-6,14
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|8,00
|
|Tam
|3.197
|3.277
|11,87
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|5,75
|
|Çeyrek
|775
|793
|2,87
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,92
|42,92
|-0,24
|
Seans Raporu
17:59
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17:59DOAS
Yüzde 7.12 oranında artışla 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 510, 762 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 07 artarak (% 1.16 ) 1, 315
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ALBRK, IHLGM, SKBNK
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17:58XU100
Endeks 1, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 17, 525.00 milyon TL de
-
17:58PEGYO
Yüzde 9.75 oranında artışla 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 546, 802 adet işlem