***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.10.2020 18:12
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 01.10.2020 tarihinde yaptığı Özel Durum Açıklaması ile Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. ("Ardus") tarafından başlatılan ve kesinleşen İstanbul 34. İcra Müdürlüğü'nün 2020/17602 E. sayılı dosyası üzerinden Şirketimize ait Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesinde kayıtlı AVM ile muhtelif ofis ve mesken fonksiyonlu bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarına haciz konulması için Merkezefendi Tapu Sicil Müdürlüğüne müzekkere gönderildiği ve İstanbul Beyoğlu Karaköy'deki VI. Vakıfhan ismiyle maruf binaya ilişkin kira bedeli alacağının haczi için Ada Yiyecek İçecek ve Turizm Hizmetleri Ltd. Şti. unvanlı firmaya 1. haciz ihbarnamesinin gönderildiği bilgisine UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) üzerinden ulaşıldığını duyurmuştu.
Şirketimize ait Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sümer Mahallesinde kayıtlı AVM ile muhtelif ofis ve mesken fonksiyonlu bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarına 01.10.2020 tarihinde haciz konulduğu bilgisi, Şirketimize İcra İflas Kanunu m.103 uyarınca 16.10.2020 tarihinde tebliğ edilen müzekkere ile öğrenilmiştir.
Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.
Saygılarımızla,
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882223
BIST
18:051.193
En Yüksek
|Değişim
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|: 1.185
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1.194
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En Düşük
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En Düşük
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18:05483,27
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489,15
En Düşük
482,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCTL
|32,78
|147.515.392
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,18
|10.868.941
|% 10,00
|
|ITTFH
|9,13
|372.780.482
|% 10,00
|
|TKURU
|357,50
|42.590.054
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.891.622
|% 10,00
|
|POLTK
|353,00
|6.799.839
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|3.498.622
|% -9,99
|
|BASCM
|9,37
|115.167
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.127.018
|% -9,95
|
|GARAN
|7,18
|1.265.949.852
|% 2,43
|
|PETKM
|4,63
|1.255.326.508
|% -1,49
|
|SISE
|6,78
|1.221.410.734
|% 0,89
|
|SKBNK
|1,84
|672.331.090
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,74
|623.002.797
|% 9,43
|
|SKBNK
|1,84
|672.331.090
|% 6,36
|
|TSKB
|1,28
|459.912.459
|% 8,47
|
|ALBRK
|1,63
|598.761.422
|% 3,16
|
|IHLGM
|1,74
|623.002.797
|% 9,43
|
|PETKM
|4,63
|1.255.326.508
|% -1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9035
|7,9081
|% -0,31
|
|Euro
|9,2603
|9,2682
|% -0,30
|
|Sterlin
|10,1837
|10,2348
|% -0,33
|
|Frank
|8,6030
|8,6548
|% -0,54
|
|Riyal
|2,1000
|2,1105
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|-6,19
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-4,30
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|8,00
|
|Tam
|3.197
|3.277
|11,87
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|5,75
|
|Çeyrek
|775
|793
|2,87
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,18
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,89
|42,89
|-0,27
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DOAS
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Endeks 1, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 17, 525.00 milyon TL de
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17:58PEGYO
Yüzde 9.75 oranında artışla 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 546, 802 adet işlem