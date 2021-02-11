***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.02.2021 16:54
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 13.01.2021 tarihinde yaptığı Özel Durum Açıklaması ile Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. ("Ardus") tarafından Şirketimiz aleyhinde İstanbul 34. İcra Müdürlüğü'nün 2020/17602 E. sayılı dosyası ile başlatılan ve kesinleşen icra dosyası üzerinden Ardus lehine konulan hacizlerin 13.01.2021 tarihinde kısmen kaldırıldığı bilgisi duyurulmuştu.
Bu defa, İstanbul 34. İcra Müdürlüğü'nün 2020/17602 E. dosyası üzerinden Ardus lehine haciz konulan tüm taşınmazlar üzerindeki hacizler 11.02.2021 tarihinde kaldırılmış ve icra dosyası tamamen kapatılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla,
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909101
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
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|: 1.549
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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418,81
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDEAS
|29,92
|18.073.286
|% 10,00
|
|PARSN
|33,48
|135.269.617
|% 9,99
|
|ESEN
|42,06
|665.634.692
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|17.626.169
|% 9,99
|
|IDGYO
|9,47
|6.226.823
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|78.424.963
|% -10,00
|
|SERVE
|17,29
|1.534.766
|% -9,99
|
|TGSAS
|32,26
|45.617.862
|% -9,99
|
|DITAS
|47,44
|75.548.945
|% -8,51
|
|SAMAT
|6,77
|34.154.972
|% -6,49
|
|KOZAL
|136,70
|1.955.922.329
|% -0,07
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|KOZAA
|17,99
|1.190.301.163
|% 6,07
|
|GARAN
|9,94
|1.161.948.339
|% -2,36
|
|EKGYO
|2,56
|1.095.458.065
|% -2,66
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|PETKM
|5,09
|1.113.460.836
|% -0,59
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|KARSN
|5,06
|898.676.921
|% 5,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0280
|7,0313
|% -0,38
|
|Euro
|8,5449
|8,5519
|% -0,06
|
|Sterlin
|9,6847
|9,7333
|% -0,45
|
|Frank
|7,8646
|7,9120
|% -0,36
|
|Riyal
|1,8682
|1,8776
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-1,38
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|27,21
|27,23
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,02
|
|B. Petrol
|61,36
|61,36
|-0,11
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