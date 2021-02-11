***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 13.01.2021 tarihinde yaptığı Özel Durum Açıklaması ile Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. ("Ardus") tarafından Şirketimiz aleyhinde İstanbul 34. İcra Müdürlüğü'nün 2020/17602 E. sayılı dosyası ile başlatılan ve kesinleşen icra dosyası üzerinden Ardus lehine konulan hacizlerin 13.01.2021 tarihinde kısmen kaldırıldığı bilgisi duyurulmuştu.Bu defa, İstanbul 34. İcra Müdürlüğü'nün 2020/17602 E. dosyası üzerinden Ardus lehine haciz konulan tüm taşınmazlar üzerindeki hacizler 11.02.2021 tarihinde kaldırılmış ve icra dosyası tamamen kapatılmıştır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla,PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909101BIST