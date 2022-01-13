***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2022 18:42
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının yüzde 2'sini geçmeyen satış ve kiralama işlemleri kapsamında şirket portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak 2021 yılı içerisinde toplam 2.433.970 TL (KDV hariç) kiralama, 1.042.373 TL (KDV hariç) satış işlemi gerçekleşmiştir.
Saygılarımızla,
Pera GYO A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993672
BIST
18:052.071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,44
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
18:0513,5393
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 0,3158
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
18:0515,5691
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 0,4129
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
18:05787,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 10,89
|Açılış
|: 788,27
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|367,40
|17.632.211
|% 10,00
|
|ISGYO
|3,08
|108.522.573
|% 10,00
|
|NUGYO
|6,29
|49.411.905
|% 9,97
|
|LINK
|33,34
|72.215.183
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.880.203
|% 9,96
|
|INTEM
|107,10
|5.902.739
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,53
|855.227
|% -9,96
|
|ISBTR
|44.900,00
|44.900
|% -9,84
|
|UTPYA
|11,14
|1.778.027
|% -7,01
|
|BASCM
|9,75
|165.725
|% -5,80
|
|KRDMD
|13,35
|7.142.756.131
|% 2,30
|
|THYAO
|28,78
|4.972.350.109
|% 7,07
|
|EREGL
|31,62
|2.313.117.278
|% 0,13
|
|GARAN
|11,88
|2.112.741.794
|% 0,25
|
|SISE
|15,05
|2.059.079.278
|% -0,92
|
|EKGYO
|2,37
|376.391.390
|% -0,42
|
|ODAS
|1,38
|207.130.438
|% 1,47
|
|HALKB
|4,89
|341.246.043
|% 2,30
|
|VAKBN
|3,84
|205.906.337
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|25.673.837
|% -1,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5230
|13,5393
|% 2,39
|
|Euro
|15,5316
|15,5691
|% 2,72
|
|Sterlin
|18,5089
|18,6017
|% 2,39
|
|Frank
|14,7885
|14,8776
|% 2,60
|
|Riyal
|3,5909
|3,6089
|% 2,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-12,35
|
|Altın Gr.
|789
|789
|11,64
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,01
|10,01
|0,15
|
|B. Petrol
|84,12
|84,12
|-0,55
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EUHOL
Yüzde 4.24 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 896, 993 adet işlem
-
17:58KAPLM
Yüzde 5.10 oranında artışla 35.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 002, 904 adet işlem
-
17:57ALARK
Yüzde 4.78 oranında artışla 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 139, 808 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 36, 843.00 milyon TL de
-
17:56KRDMB
Yüzde 9.75 oranında artışla 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 635, 963 adet işlem