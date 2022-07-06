***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Şirketimizin bağlı olduğu şirketler topluluğu üyesi olan Tres Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. ("Tres Enerji") arasında, Şirketimize ait, Denizli'de bulunan Sümerpark Alışveriş Merkezi'nin ("AVM") çatısına AVM'nin öz tüketimine yönelik bir güneş enerjisi santrali kurulum ve işletme sözleşmesi ("Sözleşme") 6.7.2022 tarihinde imzalanmıştır.Sözleşme konusu güneş enerjisi santralinin ("GES") Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Yap-işlet-devret modeli kapsamında tüm yatırım harcaması ve 25 yıl süre ile işletmesi Tres Enerji tarafından üstlenilecek olan GES'in, ilk aşamada 2,4 MW kapasite ile AVM çatısına kurulması planlanmaktadır. Ayrıca Taraflar, aynı dağıtım bölgesi içerisinde, 8 MW veya mutabık kalacakları daha yüksek bir kapasiteye kadar arazi uygulamalı bir güneş enerjisi santrali daha kurulabileceği hususunda da anlaşmışlardır. AVM'nin çatısında GES'in kurulacağı alanlara ilişkin olarak Taraflar arasında ayrı bir kira sözleşmesi de imzalanmıştır. Tres Enerji'ye Sözleşme tahtında vereceği hizmet için hizmet bedeli ödenecek olup, Şirketimiz de kira sözleşmesi tahtında gelir elde edecektir.Saygılarımızla,PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042430BIST