***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde yapılan 27.10 2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimizde Genel Müdür olarak görev yapan Sn. Muhammed Halit SÖNMEZ 27.10.2022 tarihi itibari ile istifasını sunmuş, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Sn. Muhammed Halit SÖNMEZ'e kariyerinin devamında başarılar dileriz.Muhammed Halit SÖNMEZ'in yerine yatırımcı ilişkileri yöneticisi Berati USTA'nın vekaleten atanmasına oy birliği ile karar verilmiş olup, neticesinde Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliğinden ve Kurumsal Yönetim Komitesi görevlerinden ayrılmıştır.Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri görevlendirmesi Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 30 gün içinde yeni bir görevlendirme yapılarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanacaktır.Ayrıca şirketimiz Muhasebe Müdürü olarak Hürü TAT'ın atamasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074912BIST