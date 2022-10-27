***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2022 22:20
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde yapılan 27.10 2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizde Genel Müdür olarak görev yapan Sn. Muhammed Halit SÖNMEZ 27.10.2022 tarihi itibari ile istifasını sunmuş, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Sn. Muhammed Halit SÖNMEZ'e kariyerinin devamında başarılar dileriz.
Muhammed Halit SÖNMEZ'in yerine yatırımcı ilişkileri yöneticisi Berati USTA'nın vekaleten atanmasına oy birliği ile karar verilmiş olup, neticesinde Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliğinden ve Kurumsal Yönetim Komitesi görevlerinden ayrılmıştır.
Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri görevlendirmesi Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 30 gün içinde yeni bir görevlendirme yapılarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanacaktır.
Ayrıca şirketimiz Muhasebe Müdürü olarak Hürü TAT'ın atamasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074912
BIST
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En Düşük
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|EKIZ
|14,30
|747.347
|% 10,00
|
|ATLAS
|1,87
|6.985.429
|% 10,00
|
|FONET
|13,75
|139.158.234
|% 10,00
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|HEDEF
|12,10
|90.148.727
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|29.546.943
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|8.349.597
|% -9,96
|
|DERHL
|6,55
|238.303.653
|% -9,90
|
|KERVN
|0,59
|3.236.364
|% -9,23
|
|DOGUB
|9,35
|38.296.022
|% -9,14
|
|KENT
|189,90
|3.995.082
|% -7,82
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|THYAO
|99,40
|8.825.170.164
|% 0,61
|
|AKBNK
|15,23
|3.693.792.771
|% -3,49
|
|TUPRS
|372,80
|2.753.438.523
|% 1,33
|
|PETKM
|13,50
|2.695.020.005
|% 0,97
|
|SISE
|33,30
|2.613.667.998
|% -2,06
|
|EKGYO
|4,52
|1.722.571.736
|% -1,09
|
|TSKB
|3,12
|1.052.361.582
|% 0,97
|
|AKBNK
|15,23
|3.693.792.771
|% -3,49
|
|SKBNK
|2,11
|474.276.113
|% 1,44
|
|YKBNK
|9,27
|1.954.597.029
|% -2,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5850
|18,5870
|% -0,11
|
|Euro
|18,5469
|18,5911
|% -0,96
|
|Sterlin
|21,4403
|21,5478
|% -0,57
|
|Frank
|18,6666
|18,7791
|% -0,58
|
|Riyal
|4,9326
|4,9573
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|-4,98
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|Altın Gr.
|991
|991
|-4,47
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.644
|6.718
|-50,00
|
|Yarım
|3.237
|3.286
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.642
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,47
|19,51
|-0,10
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|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,09
|
|B. Petrol
|94,72
|94,72
|0,93
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Yüzde -4.76 oranında düşüşle 46.02 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 224 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, VESTL
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 07 kaybederek (% -1.34 ) 3, 465
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