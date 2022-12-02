***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. Maddesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında, şirketimiz "www.peragyo.com" alan adlı internet sitesinin kapatılmasına, yerine "www.peragyo.com.tr" alan adının Ticaret Sicilinde tescil ve ilanına, ayrıca şirket logosunun değiştirilmesine ve "www.peragyo.com.tr" internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiş olup, gereken işlemler başlatılmıştır.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084082BIST