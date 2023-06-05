***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.06.2023 19:06
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 24.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden 05.06.2023 tarihinde, Şirketimiz ile Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Umman'da faaliyet gösteren yatırım fonlarının ülkemizdeki temsilciliğini yapmakta olan ve Körfez menşeli fonların ülkemizdeki yatırım süreçlerininin planlamasını yürüten Hashim Group bünyesindeki gayrimenkul yatırım şirketi Property Expo Gayrimenkul Danışmanlık Tic. A.Ş. arasında, Şirketimizin portföyünde bulunan gayrimenkuller için Körfez bölgesindeki yatırımcılara yönelik olarak her türlü iş geliştirme ve Türkiye'de geliştirilecek her türlü yeni gayrimenkul projesinde Şirketimiz ve Körfez menşeli yatırım fonları arasında aracılık edilmesi hususunda, altı ay süreli bağlayıcı olmayan iyi niyet ve iş birliği sözleşmesi imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156222
BIST
18:055.373
En Düşük
|Değişim
|: 5,04%
|| 257,69
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
18:0521,2492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,2925
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
18:0522,9044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,4472
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
18:051.340,21
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 27,04
|Açılış
|: 1.340,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.340,76
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|63,80
|3.066.065.625
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.875.764
|% 10,00
|
|BFREN
|4.227,50
|78.002.540
|% 10,00
|
|AVHOL
|42,90
|78.414.355
|% 10,00
|
|POLHO
|11,01
|103.318.990
|% 9,99
|
|ISSEN
|18,35
|38.191.231
|% -9,96
|
|IMASM
|24,22
|542.566.093
|% -9,96
|
|PAMEL
|174,40
|273.297.837
|% -4,18
|
|GMTAS
|12,40
|76.854.313
|% -4,10
|
|ATSYH
|67,20
|3.927.734
|% -3,93
|
|THYAO
|164,50
|13.027.260.249
|% 9,59
|
|KCHOL
|93,80
|5.391.716.846
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,17
|5.244.061.591
|% 3,53
|
|YKBNK
|12,07
|4.963.788.730
|% 4,50
|
|GARAN
|29,48
|4.127.156.526
|% 2,86
|
|EKGYO
|7,60
|3.344.645.320
|% 4,11
|
|YKBNK
|12,07
|4.963.788.730
|% 4,50
|
|AKBNK
|18,17
|5.244.061.591
|% 3,53
|
|ISCTR
|12,63
|3.176.865.571
|% 3,02
|
|GARAN
|29,48
|4.127.156.526
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2444
|21,2490
|% 1,39
|
|Euro
|22,8986
|22,9052
|% 1,99
|
|Sterlin
|26,3332
|26,4652
|% 1,26
|
|Frank
|23,3750
|23,5158
|% 1,77
|
|Riyal
|5,6476
|5,6759
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|13,32
|
|Altın Gr.
|1.340
|1.340
|27,26
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.414
|4.522
|-44,00
|
|Çeyrek
|2.214
|2.268
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|16,11
|16,13
|0,19
|
|B. Petrol
|76,98
|76,98
|0,85
|
Seans Raporu
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