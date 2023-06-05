***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 24.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden 05.06.2023 tarihinde, Şirketimiz ile Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Umman'da faaliyet gösteren yatırım fonlarının ülkemizdeki temsilciliğini yapmakta olan ve Körfez menşeli fonların ülkemizdeki yatırım süreçlerininin planlamasını yürüten Hashim Group bünyesindeki gayrimenkul yatırım şirketi Property Expo Gayrimenkul Danışmanlık Tic. A.Ş. arasında, Şirketimizin portföyünde bulunan gayrimenkuller için Körfez bölgesindeki yatırımcılara yönelik olarak her türlü iş geliştirme ve Türkiye'de geliştirilecek her türlü yeni gayrimenkul projesinde Şirketimiz ve Körfez menşeli yatırım fonları arasında aracılık edilmesi hususunda, altı ay süreli bağlayıcı olmayan iyi niyet ve iş birliği sözleşmesi imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156222BIST