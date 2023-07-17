***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.07.2023 tarihli kararıyla Şirketimiz Muhasebe Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Hürü TAT'ın yerine Ebru GÜRLEK'in Muhasebe ve Finans Müdürü olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172835BIST