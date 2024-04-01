***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2024 18:16
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 26 Mart 2024 tarih ve E-12233903-340.18-51897 sayılı yazısı ile şirketimizden talep edilen özel durum açıklamamızdır.
Şirketimizin genel kurul toplantısında gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkma sonucunu doğuracak esas sözleşme değişikliklerine olumlu oy kullanan ortaklar dışındaki tüm ortakların sahip oldukları payları satın almak üzere, pay başına 8,164820 TL'ye, 10 Aralık 2023 tarihinden sonraki her gün için yıllık Türk Lirası Gecelik Referans Faiz oranının %50 fazlası ile basit faiz esasına göre hesaplanacak faiz tutarının eklenmesi suretiyle bulunacak fiyattan, Ekrem Korkmaz ve Erdin Özel tarafından yapılan ve SPK tarafından onaylanan ekteki Pay Alım Teklifi Bilgi Formu ile Yatırım Holding Statüsüne Dönüşüm Raporu genel kurul tarihine kadar haftanın ilk iş günlerinde yapılacak özel durum açıklamasıyla duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265214
BIST
'
18:059.158
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 15,14
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
8.962
En Yüksek
9.259
18:0532,0789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,3195
|Açılış
|: 32,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
31,4949
18:0534,6629
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,3741
|Açılış
|: 34,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
33,9779
18:052.311,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -16,14
|Açılış
|: 2.311,05
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.279,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|13,97
|1.009.256.399
|% 10,00
|
|SELVA
|17,05
|57.048.722
|% 10,00
|
|ISATR
|1.896.897,50
|1.896.898
|% 10,00
|
|ERSU
|47,40
|71.732.529
|% 9,98
|
|EUKYO
|28,44
|17.442.713
|% 9,98
|
|PLTUR
|15,57
|127.282.800
|% -10,00
|
|CMENT
|540,00
|11.322.346
|% -10,00
|
|GEREL
|35,50
|125.629.907
|% -9,99
|
|VRGYO
|40,56
|101.937.798
|% -9,99
|
|CEOEM
|15,67
|23.349.673
|% -9,99
|
|THYAO
|303,75
|12.869.565.917
|% 2,02
|
|ISCTR
|11,51
|7.086.701.055
|% 3,68
|
|YKBNK
|28,42
|5.052.915.818
|% 3,95
|
|TUPRS
|178,50
|4.453.536.981
|% 0,85
|
|KCHOL
|209,20
|4.070.959.233
|% 5,02
|
|ISCTR
|11,51
|7.086.701.055
|% 3,68
|
|ZOREN
|6,13
|2.739.849.026
|% 3,03
|
|EKGYO
|9,25
|3.105.629.231
|% -7,22
|
|YKBNK
|28,42
|5.052.915.818
|% 3,95
|
|PETKM
|19,02
|2.114.630.431
|% -4,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0715
|32,0789
|% -0,99
|
|Euro
|34,4674
|34,6629
|% -1,07
|
|Sterlin
|40,3613
|40,5636
|% -2,67
|
|Frank
|35,5679
|35,7462
|% -2,34
|
|Riyal
|8,5771
|8,6201
|% -2,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,94
|24,96
|% 0,66
|
|Platin
|900,29
|902,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|995,94
|998,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,54
|87,54
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.235,11
|2.235,47
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ERSU
Yüzde 7.89 oranında artışla 46.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 113, 688 adet işlem
-
17:57CLEBI
Yüzde 8.18 oranında artışla 1, 879.00 lira fiyatla işlem gören hissede 350, 099 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 9, 160 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 100, 690.00 milyon TL de
-
17:56FONET
Yüzde 5.15 oranında artışla 22.44 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 005, 373 adet işlem
-
17:55FENER
Yüzde 5.48 oranında artışla 90.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 638, 027 adet işlem