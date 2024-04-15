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***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.04.2024 18:13
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/04/2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 26 Mart 2024 tarih ve E-12233903-340.18-51897 sayılı yazısı ile şirketimizden talep edilen özel durum açıklamamızdır.
Şirketimizin genel kurul toplantısında gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkma sonucunu doğuracak esas sözleşme değişikliklerine olumlu oy kullanan ortaklar dışındaki tüm ortakların sahip oldukları payları satın almak üzere, pay başına 8,164820 TL'ye, 10 Aralık 2023 tarihinden sonraki her gün için yıllık Türk Lirası Gecelik Referans Faiz oranının %50 fazlası ile basit faiz esasına göre hesaplanacak faiz tutarının eklenmesi suretiyle bulunacak fiyattan, Ekrem Korkmaz ve Erdin Özel tarafından yapılan ve SPK tarafından onaylanan ekteki Pay Alım Teklifi Bilgi Formu ile Yatırım Holding Statüsüne Dönüşüm Raporu 28 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar haftanın ilk iş günlerinde yapılacak özel durum açıklamasıyla duyurulacaktır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272111


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LUKSK 122,10 41.399.694 % 10,00  
FLAP 10,68 159.156.930 % 9,99  
GOLTS 534,00 1.011.747.331 % 9,99  
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Euro 34,4521 34,5101 % 0,23  
Sterlin 40,2690 40,4709 % -0,21  
Frank 35,4502 35,6278 % -0,01  
Riyal 8,6267 8,6700 % -0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,70 28,73 % 0,66  
Platin 967,99 968,89 % 0,66  
Paladyum 1.031,93 1.034,65 % 0,66  
Brent Pet. 90,17 90,17 % 0,66  
Altın Ons 2.365,25 2.365,63 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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