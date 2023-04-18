***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmekte olan payında fiyat istikrarının sağlanması ve hissedarların menfaatlerinin korunması amacıylaYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 712.800.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 70.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarPEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 887 0,001 6,98PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 173.063 0,121 6,97PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 50 0 6,96PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 30.000 0,021 7PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 126.884 0,089 7,01PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 8.461 0,006 7,11PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 40.655 0,029 7,19PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 25.000 0,018 7,2PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 50.000 0,035 7,21PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 50.000 0,035 7,22PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 30.000 0,021 7,25PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 15.000 0,011 7,27PEGYO, TRAGLOBL91Q0 18.04.2023 60.000 0,042 6,69PEGYO, TRAGLOBL91Q0 18.04.2023 20.000 0,014 6,7PEGYO, TRAGLOBL91Q0 18.04.2023 20.000 0,014 6,68PEGYO, TRAGLOBL91Q0 18.04.2023 15.000 0,011 6,67PEGYO, TRAGLOBL91Q0 18.04.2023 10.000 0,007 6,71Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamındaŞirketimizce 18.04.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 6,67 - 6,71 TL (ağırlıklı ortalama 6,69 TL) fiyat aralığından toplam 125.000 nominal TL PEGYO payları geri alınmıştır.Bu işlemlerle birlikte, 18.04.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 675.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,473'e ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139919BIST