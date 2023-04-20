***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
20.04.2023 20:47
***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmekte olan payında fiyat istikrarının sağlanması ve hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 712.800.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 70.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 887 0,001 6,98
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 173.063 0,121 6,97
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 50 0 6,96
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 30.000 0,021 7
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 126.884 0,089 7,01
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 8.461 0,006 7,11
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 40.655 0,029 7,19
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 25.000 0,018 7,2
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 50.000 0,035 7,21
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 50.000 0,035 7,22
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 30.000 0,021 7,25
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 14.04.2023 15.000 0,011 7,27
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 18.04.2023 60.000 0,042 6,69
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 18.04.2023 20.000 0,014 6,7
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 18.04.2023 20.000 0,014 6,68
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 18.04.2023 15.000 0,011 6,67
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 18.04.2023 10.000 0,007 6,71
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 5.000 0,004 6,68
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 10.000 0,007 6,67
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 10.000 0,007 6,65
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 10.000 0,007 6,63
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 5.000 0,004 6,71
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 10.000 0,007 6,72
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 26.804 0,019 6,76
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 5.000 0,004 6,75
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 4.998 0,004 6,74
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 15.000 0,011 6,77
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 6.500 0,005 6,78
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 5.000 0,004 6,81
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 15.000 0,011 6,8
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 15.000 0,011 6,79
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 10.000 0,007 6,84
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 10.000 0,007 6,86
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 19.04.2023 16.698 0,012 6,85
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 20.04.2023 450 0 6,9
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 20.04.2023 40.000 0,028 6,93
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 20.04.2023 29.550 0,021 6,94
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında
Şirketimizce 20.04.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 6,90 - 6,94 TL (ağırlıklı ortalama 6,93 TL) fiyat aralığından toplam 70.000 nominal TL PEGYO payları geri alınmıştır.
Bu işlemlerle birlikte, 20.04.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 925.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,649'a ulaşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140354
BIST